Kuzey Kore'de alarm: Kim 'tarihi ekonomik kriz' uyarısı yaparken bunu 1990'ların kıtlık ve açlık dönemiyle kıyasladı

Kuzey Kore İşçi Partisi'nde seferberlik ilan eden bir konuşma yapan Kim, ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizden geçtiğini söylerken, yeni bir 'çetin yürüyüş' başlattığını duyurdu. Bu terim, Kuzey Kore'de 1990'larda kıtlık ve açlıkla mücadele dönemi için kullanılıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son dönem açıklamalarında 'ülke olarak çok zor zamanlardan geçtikleri' vurgusunu yaparken, ilk kez bunu 1990'ların kıtlık ve açlık dönemiyle kıyasladı. Kuzey Kore'nin Sovyetler'in dağılmasının tetiklediği ekonomik krize koşut 1994-98'de yüz binlerce can kaybı verdiği sanılan kitlesel açlık dönemini anan Kim, o dönemde açlığa karşı verilen mücadele için kullanılan 'çetin yürüyüş' terimini telaffuz etti.

North Korean leader Kim Jong Un has called for waging what he called another arduous march to fight severe economic difficulties, for the first time comparing them to a 1990s famine that killed hundreds of thousands. https://t.co/dhWGUTFL2G — The Associated Press (@AP) April 9, 2021

'Daha meşakkatli bir başka çetin yürüyüş'

Kuzey Kore resmi haber ajansına göre perşembe günü Kuzey Kore İşçi Partisi'nin binlerce üyesine hitap eden Kim, "Önümüzde pek çok engel ve zorluk var, dolayısıyla 80. parti kongresi kararlarını hayata geçirme çabamız kolay ilerlemeyecektir" diyerek ekledi:

"Partinin her düzeydeki örgütlerinden, Merkez Komite ve tüm hücre sekreterlikleri dahil olmak üzere, halkımızı zorluklardan bir nebze olsun kurtarmak için bir başka daha meşakkatli 'çetin yürüyüş' başlatmayı talep etmeye karar verdim."

Daha önce koronavirüs pandemisi, ABD'nin öncülüğündeki yaptırımlar ve doğal afetler gibi çeşitli etkenler nedeniyle ülkenin 'şimdiye kadarki en kötü durumla karşı karşıya olduğunu' dile getirmiş olan Kuzey Kore lideri, ilk kez yayımlanan bir konuşmasında kitlesel ölümlere yol açan açlık dönemiyle paralellik kurdu.

Kim Jong-un warns of historic economic crisis in North Korea https://t.co/eym7KNjUM0 — The Guardian (@guardian) April 9, 2021

Açlık belirtisi gözlenmedi

Dışarıya kapalı Kuzey Kore'yi gözlemleyen gruplar, herhangi bir kitlesel açlık veya insani felaket belirtisi tespit etmiş değil.

Ancak Kim, 'çetin yürüyüş' atfıyla, yabancı gözlemciler tarafından '9 yıllık iktidarının en büyük sınavı' diye nitelenen halihazırdaki ekonomik zorlukları ne kadar ciddiye aldığını belli etti. Çin verilerine göre, Kuzey Kore'nin en büyük yardım sağlayıcısı ve ticaret ortağı Çin'le ticareti, geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırı kapatmak zorunda kalmasıyla yüzde 80 azaldı.

Biden geldi, füze denemeleri geri döndü

Salı günü parti kongresinin açılışında 'Kuzey Kore'nin halihazırda bugüne değinki en kötü durumdan geçtiğini ve görülmemiş derecede çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu' dile getiren Kim, diğer yandan ABD'de göreve gelir gelmez Rusya'nın yanısıra Çin ve Kuzey Kore'yi hedef alan Joe Biden yönetimini taktik güdümlü balistik füze denemeleriyle selamlamaya başlamış durumda. Kuzey Kore devlet ideolojisi, ABD ile müttefiklerine karşı ülkenin bağımsızlığını korumak için füze ve nükleer silah programlarının elzemliği tezine dayanıyor.