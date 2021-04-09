Çin'den ABD raporu: Askeri müdahalelerle insani felaketlere yol açıyor

Çin, yayınladığı son raporda ABD'nin askeri müdahaleler yoluyla insani felaketlere neden olduğunu söyledi.
Hükümet destekli Çin İnsan Hakları Çalışmaları Derneği tarafından yayınlanan raporda, "Sonuçlarından bağımsız olarak güç kullanmayı seçmek, Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik isteklerini ortaya çıkarıyor" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, ABD'nin Yunanistan, Venezüella, Kosova, Afganistan, Kore, Vietnam gibi çeşitli askeri müdahaleleri listelendi ve "Amerika Birleşik Devletleri'nin bencilliği ve ikiyüzlülüğü askeri müdahalelerle tamamen açığa çıktı" ifadelerine yer verildi.
Dernek öte yandan, ABD'nin yarattığı bu felaketlerin 'hegemonik düşünceyi bir kenara bırakarak önlenebileceği' vurgulandı.
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