Twitter'dan 'Sütlü Çay İttifakı' protestocularına GIF desteği

Twitter, Asyalı protestoculara özgü bir hareket olan 'Sütlü Çay İttifakı' için platforma yeni bir GIF ekledi. Twitter tarafından yapılan açıklamada, GIF'in İttifak'ın 1. yıl dönümü sebebiyle eklendiği ifade edildi.

'Sütlü Çay İttifakı', Hong Kong ve Tayvan'daki Pekin karşıtı protestocuları, Tayland ve Myanmar'daki darbe karşıtı protestocularla bir araya getirirken Twitter, protestoları destekleyen kullanıcılarına özel 'sütlü çay GIF'ini' uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Twitter'ın yaptığı açıklamada, eklenen GIF'e belirli hashtag'lerle erişilebileceği kaydedildi.

To celebrate the first anniversary of the #MilkTeaAlliance, we designed an emoji featuring 3 different types of milk tea colours from regions where the Alliance first formed online. It automatically appears when you Tweet any of the hashtags below👇 pic.twitter.com/QiIBBbKfQc — Twitter Public Policy (@Policy) April 8, 2021

​Asya genelinde popüler olan çayın üç farklı tonuna yerleştirilmiş olarak beyaz bir fincandan oluşan GIF'in, #MilkTeaAlliance hashtag'inin başladığı 2020 yılından bu yana geçen 1 yılı vurguladığı belirtildi.

'Ön yargılarla dolu'

Özellikle Tayvan ve Hong Kong'da protestoların hedefinde olan Pekin yönetimi ise bu hareketin 'ön yargılarla dolu' olduğunu ifade ediyor.

'Sütlü Çay İttifakı' nedir?

Hong Kong, Tayvan ve Tayland'dan sosyal medya kullanıclarının oluşturduğu çevrim içi 'demokratik dayanışma' haraketi olarak öne çıkan İttifak, önceleri sosyal medyada Pekin yönetimi karşıtı paylaşımlar yapan kullanıcılarla tanınırken, daha sonra 'demokrasi ve insan haklarını' merkez alan geniş bir harekete dönüştü.

Halihazırda İttifak'a dahil olan 6 ülke bulunuyor. Bu ülkeler Hindistan, Tayvan, Hong Kong, Myanmar, Endonezya ve Tayland.

8 Nisan 2020 tarihinde kurulan İttifak, 1. yıl dönümünü kutluyor.