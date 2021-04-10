Gürcistan’da son bir ayda aynı bölgede 6. deprem

Gürcistan Deprem Gözlem Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Raca-Leçhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde 3.2 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Yerel saatle 01.49’da (TSİ 00.49) Oni kentinin doğusundaki Onçevi köyü yakınında meydana gelen depremin merkez üssünün 12 kilometre derinlikte yer aldığı belirtildi.
Olayda yaralıların olduğu veya hasarın meydana geldiği bildirilmedi.
Açıklamada, aynı bölgede 13 Mart’ta bir saat arayla 4.2 ve 3.8, 15 Mart’ta 3.7, 23 Mart’ta 3.1 ve 7 Nisan günü 3.4 şiddetinde depremler meydana gelmişti.
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