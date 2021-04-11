Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda 1 günde 80’den fazla can kaybı

Myanmar basını, dün Yangon kenti yakınlarındaki Bago kentinde gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre güvenlik güçleri, Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde protestoculara ağır silahlarla ateş açarak, el bombası kullandı.

Polis karakoluna saldırı

Myanmar'da askeri darbeye karşı protestocuları destekleyen 3 etnik silahlı grup da daha erken saatlerde Şan eyaletindeki polis karakolunu basmıştı. Baskında güvenlik güçlerine mensup en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı.