Hindistan, Rus Sputnik V aşısına onay verdi

Times of India gazetesi, Hindistan’ın devlet ilaç otoritesinin Sputnik V aşısının ülkede kullanımına izin verdiğini yazdı. Onay sürecinin ‘acil kullanım izni’ olarak hızlandırılmış bir biçimde ilerlediği kaydedildi.

Hindistan ilaç otoritesinin daha önce ülkedeki Dr Reddy’s Laboratories ilaç şirketinden Sputnik V aşısına ilişkin belgeleri talep ettiği biliniyordu.

Rusya, Sputnik V aşısının üretimi için Hindistan’daki Dr Reddy’s Laboratories şirketi ile bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma, senede 200 milyon doz aşı üretimini içeriyor.

Rusya, yerel olarak üretilen aşılarını en başta kendi nüfusunu aşılamak için kullanıyor. Yurtdışına tedarik edeceği aşıların üretimini ise başka ülkelerle yaptığı üretim anlaşmalarından sağlıyor.

Bunun nedeni Rusya’da aşı üretilebilecek tesislerin kapasitesinin şu an için kendi vatandaşlarına yetiyor olması.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.

Hindistan, dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke. Pandeminin başından beri ülkede 13 milyonu aşkın vaka görülmüş durumda.