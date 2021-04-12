Koronavirüs vaka sayısında ikinci sıraya yerleşen Hindistan'da binlerce kişi Kumbh Mela festivalini kutladı

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak buna rağmen yaklaşık 1 milyon kişi önlemleri hiçe sayarak Kumbh Mela festivalini kutlamak için bir araya geldi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 168 bin 912 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 527 bin 717 oldu.

Bu, ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 30 Ocak 2020'den bu yana 'günlük en yüksek vaka artışı' olarak kayıtlara geçti.

Hindistan ayrıca, vaka sayısında Brezilya'yı geride bırakarak dünya genelinde ikinci sıraya yükseldi. Buna göre, Hindistan virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor.

Son 24 saatte 904 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da ölenlerin sayısı 170 bin 179'a yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 156 bin 529'a ulaştığı ülkede, 1 milyon 200 bin 979 kişinin tedavisi sürüyor.

Yaklaşık 1 milyon kişi festival için bir araya geldi

Artan vaka ve ölümlere rağmen ülkenin kuzeyindeki Haridwar şehrinde yaklaşık bir milyon kişi bir araya gelerek Kumbh Mela festivalini kutladı.

Kalabalık kutlamalar kapsamında Ganj Nehri'nin sularında yıkandı.

India's coronavirus tally overtakes Brazil; thousands join ritual bath https://t.co/wvtX9ggsxh pic.twitter.com/52HPv7hXsW — Reuters (@Reuters) April 12, 2021

​Hindistan’da halk geçen ay da pek çok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali 'Holi' kutlamaları için toplanmıştı.

Hindistan'da yapılan aşı sayısı 104 milyon dozu aştı

Nüfusu 1.4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 104 milyon 528 bin 565 dozu aştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.