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    Çin aşılarının etkisinin düşük olduğunu söyleyen Çinli yetkili: Yanlış anlaşıldım

    Çin aşılarının etkisinin düşük olduğunu söyleyen Çinli yetkili: Yanlış anlaşıldım

    © AP Photo / Mark Schiefelbein
    Asya & Pasifik
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    Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) direktörü Gao Fu, Çin aşıları hakkında yaptığı açıklamanın bazı medya kuruluşları tarafından yanlış yorumlandığını söyledi. Gao ayrıca, koronavirüs aşılamasında gerekirse değişikliğe gidilebileceğini de belirtti.

    CDC direktörü Gao Fu, cumartesi günü Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları hakkında yaptığı açıklamaların ardından Global Times'a röportaj verdi.

    Güneybatı Chengdu eyaletindeki basın toplantısında Gao, Çin aşılarının 'çok yüksek koruma oranlarına sahip olmadığını' belirtmişti. Gao, "Dünyadaki tüm aşıların koruma oranları bazen yüksek, bazen düşüktür. Bu aşıların etkilerinin nasıl artırılacağı bilim insanları tarafından dikkate alınması gereken bir sorudur. Bu bağlamda aşılama sürecinin gözden geçirilmesini öneriyorum. Doz sayısı, doz aralığı ve kokteyl aşı gibi konularda düzenleme yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

    Sinovac ve Sinopharm firmaları tarafından üretilen Çin aşılarının resmi olarak gözden geçirileceğini söyleyen Gao, yaptığı açıklamanın bazı medya kuruluşları tarafından yanlış yorumlandığını ifade etti.

    'Çok sayıda bilimsel arka plan var'

    Çin aşısı, Çin koronavirüs aşısı, Sinopharm
    © REUTERS / AKHTAR SOOMRO
    'Çin gelişmekte olan 53 ülkeye Kovid-19 aşısı yardımında bulundu, 22 ülkeye aşı ihraç etti'
    Durumu 'tam bir yanlış anlaşılma' olarak nitelendiren Gao, "İnsanlar dünya tarihinde ilk kez koronavirüs aşıları ile aşılanıyor. Bu yüzden mevcut aşılar üzerinde çalışılması gereken çok sayıda bilimsel arka plan var" diye devam etti.

    Cumartesi günkü basın toplantısında "Hükümetin desteğiyle bu aşıların karıştırılması veya doz aralığında değişikliğe gidilmesini planlıyoruz" diyen Çinli yetkili, mevcut aşılama prosedürlerinin diğer aşılardan uyarlandığını ve şimdiye kadar iyi sonuç verdiğini, ancak gelecekte iyileştirmeler yapılması gerekirse, koronavirüs aşılamasında değişikliğe gidilebileceğini söyledi.

    "Aşı geliştirmenin geleneksel yöntemini kullansaydık, bir yıl içinde aşı üretimi mümkün olamazdı. Ancak dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, dünya tarihinde ilk kez birkaç ay içinde Kovid-19 aşılarını geliştirdiler" diyen Gao, "Ele alınması gereken pek çok bilimsel soru var" diye ekledi. 

    'Dünya aşıları paylaşmazsa virüs dünyayı paylaşacak'

    Aşıların dağıtımı konusuna da değinen Gao, "Aşılar adil kullanılmalı ve paylaşmalı. Dünya aşıları paylaşmazsa virüs dünyayı paylaşacak" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in ürettiği Kovid-19 aşılarının etkinlik oranını yüzde 50 olarak belirlemişti. Diğer birçok koronavirüs aşısı için nitelikli eşik yüzde 70 civarından başlarken, saygın tıp dergisi The Lancet, Rus Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 91.6 olduğunu teyit etmişti.

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    Etiketler:
    Sinopharm, Sinovac, Koruma, Etkinlik, Aşı, Kovid-19, Koronavirüs, Çin
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