BM'den Myanmar açıklaması: Ülkedeki durumun 'Suriye tarzı' bir savaşa gitmesinden korkuyorum

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Jeria, Myanmar'da gerçekleşen askeri darbenin ardından ülkenin 'Suriye tarzı' tam savaşa girmesinden korktuklarını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Jeria, "Myanmar'daki durumun tam anlamıyla bir çatışmaya doğru gitmesinden korkuyorum. Devletler, Suriye'de ve başka yerlerde geçmişte yapılan ölümcül hataların tekrarlanmasına izin vermemelidir" ifadelerini kullandı.

Jeria ayrıca, Myanmar'da 'insanlığa karşı suç işlendiğini' iddia etti.