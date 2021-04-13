Çin Dışişleri: Uluslararası kamuoyu, uzayda silahlanma konusunda müzakereleri acilen başlatmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Licien, bugün yaptığı basın açıklamasında uzayda silahlanma tartışmalarına değindi.

Zao, Rusya Dışişleri Bakanıdün yaptığı 'uzayda her türlü silahın konuşlandırılmasını yasaklayacak enternasyonalist bir araç yaratma' konusundaki müzakere talebinin ardından yapılan açıklamasında şunları söyledi:

"Uluslararası toplumu, uzay güvenliğini mümkün olan en kısa sürede sağlamak için müzakerelere başlamaya ve silahların kontrolü konusunda anlaşmaya varmaya çağırıyoruz. Çin her zaman uzayda silahlanma yarışının önlenmesinden yana ve Rusya ile ortaklaşa bir şekilde uzay silahlarının kontrolü konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma müzakerelerini destekliyor."

Lavrov, konuyla ilgili açıklamasında Cenevre'de düzenlenen '2014 silahsızlanma konferansında' tanıtılan Rus-Çin taslak belgesinin temel alınmasını önermişti.