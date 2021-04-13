Tayvan yeni amfibi savaş gemisini Güney Çin Denizi'ne indirdi

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ülkenin güneyinde bulunan liman kenti Kaohsiung'da bir tersanede düzenlenen törene katıldı.

Tsai, yaklaşık 11 tonluk geminin, Tayvan'ın yerli savaş gemisi inşa projesi kapsamında 'dönüm noktası' olduğunu belirtti.

Uçaklar için iniş pistine sahip olan geminin, tartışmalı Güney Çin Denizi'ne ve Çin kıyılarına yakın Tayvan adalarına yük taşınmasında kullanılacağı kaydedildi.

Adını Tayvan'ın en yüksek dağından alan geminin gelecek yıl faaliyete geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) ait 25 savaş uçağının dün Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Çin, 6 Nisan'da Tayvan'a yakın sularda iki uçak gemisiyle askeri tatbikat düzenlemişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin,'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda 'Paracel' ve 'Spratly' olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından 'Hoang Sa' ve 'Truong Sa', Çin tarafından ise 'Şişa' ve 'Nanşa Çündao' olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.