Çin'de 'yedek ceset' skandalı: Down sendromlu adamı öldürüp cesedini bir aileye sattı

Çin'de geçtiğimiz hafta yayınlanan bir makalede, 2017 yılında işlenen bir cinayete ilişkin detaylar ortaya çıkarken, buna göre söz konusu cinayetin faili, Down Sendromlu bir adamı öldürerek, cesedini cenaze töreninde kullanılmak üzere bir aileye sattı. Katil zanlısına ölüm cezası verildiği duyuruldu.

Çin'de yayınlanan bir makale, 2017 yılında işlenen bir cinayetin detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Makalede yer alan bilgilere göre, Guangdong eyaletinin Shanwei şehrinde yakınlarını kaybeden bir aile, kentte geçerli olan cenaze töreni yasağını delerek vefat eden aile üyesi için geleneksel bir tören düzenlemek istedi.

Cannot imagine such evil crime can happen in the world. China Govt must punish severely the perpetrators

Murderer kidnapped Chinese man to sell his body for cremation so another family could have a traditional burial https://t.co/pTWAT5piPj via @scmpnews — Ir Dr Lip (@ir_lip) April 14, 2021

Kurallara göre yakılması gereken cesedi gömerek defnetmek isteyen aile, yakılacak başka bir ceset bulması için bir kişiyle para karşılığı anlaştı. Fakat anlaştıkları kişi, başka bir ceset bulmak yerine, çöp toplayarak yaşamını sürdüren Down Sendromlu bir adamı öldürerek, adamın cesedini aileyekarşılığında sattı.

Guangdong Yüksek Halk Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin kayıtlara göre, durumdan haberi olmadığı belirtilen aile, zanlının tabut içinde kendilerine teslim ettiği cesedi yakarken, vefat eden aile üyesi de gizlice gömüldü. Soyadı Huang olarak açıklanan zanlıya ise ölüm cezası verildi.

'Yedek ceset bulma' yöntemi

Çin'de hayatını kaybedenlerin gömülmesi yerine yakılarak defnedilmesi için çok sayıda kampanya yürütülürken, bazı bölgelerde cenazeler açık bir şekilde yasaklanmış durumda.

Bu nedenle yasağa karşı gelerek, hayatını kaybeden yakınlarını gömmek isteyen kişiler, yakma töreni için 'yedek ceset bulma' gibi yöntemlere başvuruyor.