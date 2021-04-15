Çin'den 'Nükleer atık su içilebilir' diyen Japonya Başbakan Yardımcısı'na yanıt: O zaman buyurun için

Japonya'nın denize boşaltmaya hazırlandığı Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyu içmenin güvenli olduğunu söyleyen Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso'ya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Licien'den "Bir Japon yetkili, bu suyu içmemizin sorun olmadığını söyledi, o zaman buyurun için" şeklinde karşılık geldi.

Japonya'da hükümetin 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan tsunaminin ardından zarar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltma kararının yankıları sürerken, Çin hükümetinden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Licien bugün yaptığı açıklamada, arıtılmış radyoaktif atık su için "İçmemizin zararlı olmadığını duydum" diyen Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso'ya atıfta bulunarak, "Bir Japon yetkili, bu suyu içmemizin sorun olmadığını söyledi, o zaman buyurun için" ifadelerini kullandı.

Japonya hükümeti kararını açıkladı

Daha öncedenize kimyasal atıkların dökülmesiyle ortaya çıkan ve bölge halkının merkezi sinir sistemi bozukluklarına yakalanmasına neden olan Minamata hastalığı vakalarını hatırlatan Zao, "Japonya tarihi trajediyi unutmamalıdır" dedi. Zhao ayrıca, Japon hükümetinedenize boşaltma kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Japonya’da hükümet dün, 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi ve yaşanan tsunaminin ardından nükleer faciaya sahne olan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık su ile ilgili kararını vermiş, santralde depolanan işlenmiş atık suyun daha fazla sulandırılarak radyoaktif elementlerin makul seviyeye düşürülmesinin ardından denize boşaltılacağı açıklanmıştı. Çin, Güney Kore ve Tayvan başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken kararın ardından basın toplantısı düzenleyen Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso, arıtılmış radyoaktif suya işaret ederek, "İçmemizin zararlı olmadığını duydum" ifadelerini kullanmıştı.