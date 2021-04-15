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    Çin'den 'Nükleer atık su içilebilir' diyen Japonya Başbakan Yardımcısı'na yanıt: O zaman buyurun için

    © AP Photo / Andy Wong
    Asya & Pasifik
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    Japonya'nın denize boşaltmaya hazırlandığı Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyu içmenin güvenli olduğunu söyleyen Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso'ya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Licien'den "Bir Japon yetkili, bu suyu içmemizin sorun olmadığını söyledi, o zaman buyurun için" şeklinde karşılık geldi.

    Japonya'da hükümetin 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan tsunaminin ardından zarar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltma kararının yankıları sürerken, Çin hükümetinden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Licien bugün yaptığı açıklamada, arıtılmış radyoaktif atık su için "İçmemizin zararlı olmadığını duydum" diyen Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso'ya atıfta bulunarak, "Bir Japon yetkili, bu suyu içmemizin sorun olmadığını söyledi, o zaman buyurun için" ifadelerini kullandı.

    Fukuşima Dai-çi nükleer santrali
    © REUTERS / KYODO
    Japonya 2 yıl içinde başlıyor: Fukuşima'daki radyoaktif su, okyanusa boşaltılacak
    Daha önce Japonya'nın Kumamoto eyaletinde denize kimyasal atıkların dökülmesiyle ortaya çıkan ve bölge halkının merkezi sinir sistemi bozukluklarına yakalanmasına neden olan Minamata hastalığı vakalarını hatırlatan Zao, "Japonya tarihi trajediyi unutmamalıdır" dedi. Zhao ayrıca, Japon hükümetine arıtılmış radyoaktif atık suyu denize boşaltma kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

    Japonya hükümeti kararını açıkladı

    Japonya’da hükümet dün, 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi ve yaşanan tsunaminin ardından nükleer faciaya sahne olan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık su ile ilgili kararını vermiş, santralde depolanan işlenmiş atık suyun daha fazla sulandırılarak radyoaktif elementlerin makul seviyeye düşürülmesinin ardından denize boşaltılacağı açıklanmıştı. Çin, Güney Kore ve Tayvan başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken kararın ardından basın toplantısı düzenleyen Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso, arıtılmış radyoaktif suya işaret ederek, "İçmemizin zararlı olmadığını duydum" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Taro Aso, atık, Nükleer, Fukuşima, Japonya, Çin
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