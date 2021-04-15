Kayıt
11:27 15 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Afganistan / Kandahar'da NATO konvoyuna intihar saldırısı

    Müttefikler Afganistan'dan çıkıyor: Avustralya Başbakanı kalan 80 askeri çekeceklerini açıkladı, savaş suçlarını anmadı

    © REUTERS / Ahmad Nadeem
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102954/22/1029542267_0:83:1255:789_1200x675_80_0_0_59fd5a9326b69de69a591dfe1bd39ccf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202104151044277037-muttefikler-afganistandan-cikiyor-avustralya-basbakani-kalan-80-askeri-cekeceklerini-acikladi-savas/

    Afganistan'da kalan son 80 Avustralya askerinin ABD ve diğer müttefiklerle paralel şekilde 11 Eylül'e dek çekileceği, Başbakan Scott Morrison tarafından açıklandı. Afganistan'da savaşan ve ölen Avustralya askerlerine 'özgürlük adına canlarını feda etmeyi göze aldıkları' gerekçesiyle methiye düzen Morrison, işledikleri savaş suçlarına değinmedi.

    ABD yönetiminin 20 yıldır devam eden en uzun savaşını bitireceğini açıklamasına koşut, NATO dışişleri ve savunma bakanları toplantısında Afganistan'daki 9600 askerin 11 Eylül'e dek çekilmesinin kararlaştırılmasının ardından, NATO dışı müttefik Avustralya'dan açıklama geldi.

    Afganistan'daki uluslararası görev gücünde bir dönem 15 binden fazla askerle bulunan, ama artık sadece 80 askeri kalan Avustralya'nın bunları ABD ve diğer müttefiklerle paralel şekilde 11 Eylül'e dek çekmiş olacağı, Başbakan Scott Morrison tarafından açıklandı.

    Morrison, gün vermeksizin, kalan son Avustralya askerlerinin de eylülde Afganistan'ı terk edeceğini açıklarken "Bu karar, Avustralya askeri tarihinde önemli bir köşe taşıdır" dedi. 

    'Özgürlük için buna değer'

    ABD'nin 2001 sonunda başlayan Afganistan işgalinin baş destekçilerinden Avustralya, bu ülkeye toplamda 39 binden fazla askeri personel gönderdi, bunların 41'i Afganistan'da öldürüldü. 

    Çekilme açıklaması sırasında 2002-2014 arası ölen askerlerin adlarını okurken duygusallaşan Morrison, Afganistan görevinin bu fedaya değecek kadar önemli olduğunu şöyle savundu:

    "Özgürlük her zaman buna değer. Avustralyalılar buna hep inanmıştır. Savuma güçlerimizde görev yapan Avustralyalılar o üniformayı hep bu bilinçle giymiştir. O üniformayı giymek ve o bayrak altında hizmet etmek, değerlerimizi savunmak ve onlar için mücadele etmek, Avustralyalıların hep yaptığı şeydir ve bu 41 cesur adam, herhangi bir Avustralyalının yapmayı umabileceğinden daha fazlasını ortaya koymuştur."

    Savaş suçları resmi raporlara geçti

    Ancak Avustralya’nın Afganistan’daki askeri mirası, savaş suçları iddialarıyla birlikte anılıyor.

    Geçen yıl, 2005-2016 döneminde savaş suçu işlediğinden şüphelenilen Avustralya özel kuvvetlerine karşı ceza davaları oluşturmak için bir soruşturma kurumu kuruldu.

    Kasım ayında yayımlanan bir askeri rapor, seçkin Avustralyalı askerlerin 39 Afgan esir, çiftçi ve sivili yasadışı şekilde öldürdüğüne dair kanıtlar bulunduğunu bildirerek, 19 eski ve muvazzaf asker için adli soruşturma tavsiye etti.

    2013'te Hava Özel Kuvvetleri'nden ayrıldığında Avustralya Silahlı Kuvvetleri'nin gelmiş geçmiş en çok madalya almış üyesi konumundaki Benjamin Roberts-Smith de eski silah arkadaşları tarafından esirlere yönelik yasadışı öldürme dahil yasadışı muameleyle suçlandı. İddiaları reddeden eski onbaşı, Afganistan'daki hizmetinden dolayı Victoria Haçı ve Kahramanlık Madalyası ile ödüllendirilmişti.

    Etiketler:
    Savaş suçları, Savaş suçu, asker çekme, Scott Morrison, Joe Biden, Avustralya, Afganistan, müttefikler, müttefik, ittifak, NATO, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'da buz tutan denizin altında fotoğraf sergisi
    12 Nisan
    Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu, tam 60 yıl önce gerçekleşti
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet