Tayvan'da tren kazasının sorumluluğunu üstlenen Ulaştırma Bakanı'nın istifası kabul edildi

Tayvan'da 49 kişinin hayatını kaybettiği son 70 yılın en büyük demiryolu faciasında sorumluluğu üstlenen Bakan Lin'in istifası Başbakan Su Tseng-chang tarafından kabul edildi.

Kabine Sözcüsü Lo Ping-cheng, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başbakan, Lin'in 20 Nisan'da yürürlüğe girecek olan istifasını dün onayladı" dedi.

200 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sorumluluğu kabul ettiğini belirten Lin'in istifası 10 gün önce kabul edilmemişti. Başbakan Su Tseng-chang'ın ofisinden yapılan açıklamada, hasar giderme çalışmalarına odaklanılması gerektiği için bu talebin şimdilik reddedildiği belirtilmişti.

Yaklaşık 488 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, 2 Nisan'da Hualien bölgesinde Chinshui Tüneli'ne girmek üzereyken rayların yakınlarındaki bir tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vince çarpmıştı.

Yetkililer, henüz teşhis edilememiş vücut parçaları olması nedeniyle ölü sayısını birkaç kez değiştirmişti. Geçen hafta 50 olarak açıklanan sayının 49 olarak güncellendiği kaydedildi.

Öte yandan soruşturmacılarla işbirliği yapacağını ve sorumluluğu üstleneceğini belirten vincin sorumlusu şantiye şefi Lee Yi-hsiang de tutuklu bulunuyor.

Yetkililer, kazanın sürücünün vincin park frenini çekmemesinden mi yoksa, vinçteki arıza nedeniyle kayması sonucu mu gerçekleştiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.