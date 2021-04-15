Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi: Kuzey Kore’de kıtlık yok, ticaret yakında başlayabilir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ülke olarak çok zor dönemden geçtiklerini açıklamasının ardından Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, ülkedeki durumu anlattı. Matsegora, şu an Kuzey Kore’de zor bir durum olduğunu, ancak kıtlık olmadığını, sınırdan yük taşımacılığının yakında yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Rus basınına konuşan Büyükelçi Aleksandr Matsegora, “Tanrıya şükür Çetin Yürüyüş (1990’lı yıllardaki kıtlık) döneminden uzaktayız, durumun o noktaya hiçbir zaman gelmemesini umuyorum. Burada 1990’lı yılların ikinci yarısında neler olduğunu çok iyi hatırlıyorum, mukayese edebilecek konumdayım” dedi.

Matsegora, Kuzey Kore’de şu an çok zor bir durumun olduğunu, ancak bunun hiçbir şekilde ülkenin o dönem yaşadığı talihsizlikle kıyaslanamayacağını söyledi.

“En önemlisi ülkede bugün kıtlık yok” diyen Aleksandr Matsegora, ithal ürünlerin raflardan neredeyse kaybolduğunu, ancak çoğu yerli ürünün hala mevcut olduğunu ve fiyatlarda sadece kısmen bir artış görüldüğünü ifade etti.

Uluslararası yardımların sınırın Çin tarafındaki depolarda sıkışıp kaldığını, ancak çözüm için Kuzey Kore’nin büyük dezenfeksiyon kompleksleri inşa ettiğini belirten Pyongyang Büyükelçisi, bunların yakında tamamlanacağını söyledi.

Matsegora, “Bu çalışmaların nisan sonunda biteceğine dair bilgiler var, ondan sonra mal akışı devam edecek” dedi.

“Sınırdaki yük trafiği yakın zamanda başlayabilir” diyen Matsegora, seyahatlere ancak pandemi ile ilgili durumun küresel olarak çözüme kavuşturulduğunda izin verileceğini ekledi.

Kuzey Kore İşçi Partisi'nde seferberlik ilan eden bir konuşma yapan Kim Jong-un, ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizden geçtiğini söylerken, yeni bir 'çetin yürüyüş' başlattığını duyurdu. Bu terim, Kuzey Kore'de 1990'larda kıtlık ve açlıkla mücadele dönemi için kullanılıyor.