Çin’den ABD’ye: Birinin hayatta kalıp diğerinin öldüğü rekabet adaletli değildir

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le, ABD’yi adaletsiz bir rekabet politikası izlemekle suçladı ve “Birinin hayatta kalıp diğerinin öldüğü adaletsiz rekabet söz konusuysa burada yanlış giden bir şeyler vardır” dedi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuçeng, AP haber ajansına demecinde, ülkesi ile ABD arasında rekabetin kaçınılmaz olduğunu belirtti, ancak ABD’nin ilişkilerde işbirliği yerine çatışmayı öne çıkarmasını eleştirdi.

“Bunun fazlasıyla negatif olduğunu ve ilerisi düşünülmeden yapıldığını düşünüyoruz” eleştirisini yapan Le, sözlerine şöyle devam etti: “Çin ile ABD arasında rekabet kaçınılmaz, ancak rekabet de sağlıklı yürütülmesi gereken bir şey. Birinin diğerini geçmeye çalışması sağlıklı rekabet olarak değerlendirilir, fakat birinin hayatta kalıp diğerinin öldüğü adaletsiz rekabet söz konusuysa burada yanlış giden bir şeyler vardır.”

Chinese Vice Foreign Minister Le Yucheng spoke with @AP on a range of issues from U.S.-China relations to human rights. https://t.co/6qQccFgqJq — The Associated Press (@AP) April 17, 2021

​Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, “ABD’deki bazı kişiler, 1.4 milyar Çinli insanın daha iyi birer yaşama haklarının olduğunu kabul etmeyi reddediyor ve Çin’in kendi gelişim yolunu seçme hakkını tanımıyor” vurgusunu da yaptı.

Le ayrıca, dünyanın iki büyük ekonomisi olarak Çin ile ABD’nin ilişkilerini düzeltmekle yükümlü olduklarını kaydetti.