Hindistan: 1 Mayıs'ta 18 yaş üstünün aşılanmasına başlanacak

Hindistan'da hükümet, 18 yaşın üzerindeki tüm ülke vatandaşlarının 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 aşısı almaya hak kazanacağını duyurdu. Öncelikli nüfusa, sağlık çalışanlarına, ön saflarda çalışanlara ve 45 yaş üstü vatandaşlara ise 'ücretsiz aşılama' hizmetinin sağlanacağı ifade bildirildi.

Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeni bir döneme giriliyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, '1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 aşılamasının serbestleştirilmiş ve hızlandırılmış Aşama 3 stratejisinin' uygulamasına geçildiğini duyururken, koronavirüs aşılarının fiyatlandırması, tedariki ve yönetiminin esnek bir şekilde yürütüleceği belirtildi.

Finally! Govt of India has considered Hon. @supriya_sule tai’s suggestion. From May 1; everyone above the age of 18 to be eligible to get vaccine.

It was much needed since an alarming number of young Indians were falling victim to the new coronavirus wave as per reports. Thnx Tai https://t.co/CfJcYIMWLu — Sunil Giri (@sunilgirincp) April 19, 2021

​Öte yandan hükümet, eyaletlerin ve birlik bölgelerinin doğrudan üreticilerden ek koronavirüs aşı dozları temin etme yetkisine sahip olduğunu açıkladı.

Açıklamada, aşılama çalışmalarının daha önce olduğu gibi devam edeceği ve öncelikli nüfusa, sağlık çalışanlarına, ön saflarda çalışanlara ve 45 yaş üstü vatandaşlara 'ücretsiz aşılama' hizmetinin sağlanacağı ifade edildi.

18 yaş üstü herkesin aşılanma kararı,'nin önde gelen doktorlar ve ilaç firmalarıyla Kovid-19 salgınının mevcut durumu hakkında toplantılar düzenlemesinden sonra geldi.

Başbakan, "Hükümet, maksimum sayıda Hintlinin aşıyı mümkün olan en kısa sürede alabilmesini sağlamak için bir yıldan fazla bir süredir çok çalışıyor" dedi.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler sıralamasında ABD'den sonra ikinci sırada bulunan Hindistan'da toplam vaka sayısı 15 milyonu geçerken, pandeminin başından bu yana 178 binden fazla kişi hayatını kaybetti.