Salgına bağlı ölümün görülmediği ülkede alarm: Kovid-19'lu ceset kıyıya vurdu, ülke kapandı

Kovid-19 Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’ya oldukça geç ulaşmış; geçen yıldan beri sıkı şekilde kendini koruyan ülke salgını iyi şekilde atlatmıştı. Ancak 11 Nisan'da kıyıya vuran cesedin koronavirüs taşıdığı anlaşılınca alarma geçildi.

Kovid-19, Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’ya dünyanın geriye kalanına göre oldukça geç ulaşmış, ülke böylece salgını kayıpsız atlatmayı başarmıştı.

Güney Pasifik'te yer alan ada ülkeleri salgının başından beri oldukça az vaka çıkmış, 300 bin nüfuslu Vanuatu'dan sadece üç vaka bildirilmişti. Bu vakaların ilki 2020 yılının kasım ayında, diğer ikisi ise mart ayında açıklanmıştı.

Hürriyet'in aktardığına göre, Ülke salgını sakince geçirirken 11 Nisan'da gelen bir haber alarm zillerinin çalınmasına sebep oldu. CNN'de yer alan haberde, adalar topluluğunun merkezindeki sahillerden birinde kıyıya Kovid-19'lu cansız bir bedenin vurduğunu açıkladı.

Efate Ada'sında yaşanan olayda cesedin Filipinli bir balıkçıya ait olduğu belirlendi.

Aynı gün Birleşik Krallık bandıralı bir tanker mürettebatından biri eksik olarak limandan ayrılmış sonrasında tanker geri dönerek Vanuatulu yetkililerin isteğiyle arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

Ölen mürettebatın cesedinin kumsalda bulunmasıyla birlikte yetkililer tankere el koydu. Adamın ölüm sebebinin koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ülke kapatıldı, seyahat yasağı geldi

Başbakan Bob Loughman, acil şekilde seyahat yasağı uygulamasını yürürlüğe koyup ülkeyi kapatırken yetkililer de bir yandan olayla ilgili takip sürecini başlattı.

Çoğu polis olan ve olay yeri incelemesine katılan 16 kişi acilen karantinaya alınırken Sağlık Bakanlığı, toplu bulaş riski az olsa da tüm halkı test yaptırmaya çağırdı.

Vanuatu muhalefet lideri Ralph Regenvanu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Ülkemiz salgın yönetiminde çok başarılı ve sıkı karantina kurallarını harfiyen uygulamış olsa da elbette Kovid-19'lu bir cesedin sahilde bulunacağını bilemezdik. Ancak bu cesedi ülkedeki tek ve herkesin ölmüş yakınlarını görmek için geldiği morga kaldırmak ne kadar doğru?' diyerek durumu eleştirdi.