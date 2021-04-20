Kovid-19’u 5 dakikada saptayabilen test metodu bulundu

Japon araştırmacıların santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirdikleri bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya'nın RIKEN araştırma enstitüsü ile Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, Kovid-19'u tespit eden yeni bir yöntem buldu.

Buna göre, test kapsamında alınan numuneler, santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha üzerine konuluyor.

© AA Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? oluşturulan cam levhanın girintileri, her birinde ayraç bulunan mikro test odaları görevi görüyor.

Üzerine konulan bir numunenin, Kovid-19'a ait ribonükleik asit (RNA) taşıdığı saptanırsa, o test odasından etrafa ışık yayılıyor.

Kovid-19 RNA'sının çoğaltıldığı ve en az bir süren geleneksel metotların aksine, yeni yöntemdeki mikro odalar vasıtasıyla küçük miktardaki virüsler 5 dakika içerisinde tespit edilebiliyor.

RIKEN baş araştırmacılarından Rikiya Watanabe, basit ve hızlı testi kapsayan metodun karışık süreçler içermediğini ve ticarileştirilmesi halinde sağlık kurumlarınca kullanılabileceğini söyledi.