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    Mihail Saakaşvili

    Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili’den sonbaharda Gürcistan’a dönme kararı

    © AP Photo / Sergei Grits
    Asya & Pasifik
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202104201044321170-eski-gurcistan-cumhurbaskani-saakasviliden-sonbaharda-gurcistana-donme-karari/

    Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğu için yıllardır ülkesine dönemeyen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sonbaharda Gürcistan’a döneceğini söyledi.

    Ukrayna’da bulunan Saakaşvili, Gürcistan’daki siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in hazırladığı 5 maddelik 'Gürcistan’ın İlerleme Yolu' adlı anlaşma metninin dün iktidar ve bazı muhalefet partilerince imzalanması hakkında açıklama yaptı.

    Kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin söz konusu anlaşmayı imzalamadığını söyleyen Saakaşvili, 23 Şubat’ta çok sayıda polisin katıldığı operasyon ile tutuklanan parti Başkanı Nika Melia’nın hala hapiste olduğunu hatırlattı.

    Saakaşvili, Melia’nın serbest kalması durumunda partinin söz konusu anlaşmayı imzalamasını uygun gördüklerini belirtti.

    Gürcistan’a dönüş mesajı

    Saakaşvili, Michel’in hazırladığı anlaşmanın sonbaharda ülkede düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali partisinin oyların yüzde 43’ten az alması durumunda 2022’de erken seçimlerin düzenlenmesi maddesini içerdiğini hatırlatarak anlaşmanın bu açıdan önemli olduğunu vurguladı.

    Anlaşmadan dolayı yerel seçimlerin Gürcü halkı için bir referandum anlamını taşıyacağını savunan Saakaşvili, "Ben Mihail Saakaşvili bu referandumdan (yerel seçimler) önce Gürcistan'a geleceğim, yanınızda olacağım. Benim için ne gibi riskler olursa olsun, bu sürecin üyesi olacağım" dedi.

    Michel'in hazırladığı anlaşma maddeleri

    Gürcistan’ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin, af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformların yapılması, parlamentoda 5 komitenin başkanın muhalefetten seçilmesi konularını içeriyor.

    Anlaşma dün muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı diğer partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

    Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor

    Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

    Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013’te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Bu nedenle Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

    Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

    Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

    Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de geçen yıl Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.

    Saakaşvili 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

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