Sri Lanka'da güzellik yarışmasında kavga: Taca el koymaya çalışan Jurie artık 'dünya güzeli' değil

Sri Lanka'da evli kadınların başvurabildiği bir güzellik yarışmasının finalinde yaşanan olaylar sonrası yeni bir gelişme yaşandı, kavganın baş aktörlerinden eski güzel Jurie 'dünya güzeli' tacından feragat etti.

Sri Lanka'da Mrs Sri Lanka güzellik yarışmasının finalinde çıkan kavganın artçıları devam ediyor. Yarışmada bu yıl birinci olan Pushpika De Silva'nın tacını alıp bir başka adaya başkasına vermeye çalışan eski güzel Caroline Jurie, unvanlarından birini iade etti.

​Yalnızca evli kadınların katılabildiği yarışmanın geçen yılki birincisi olan, bu sayede katılmaya hak kazandığı Mrs World yarışmasında da dünya güzeli seçilen Jurie, De Silva'nın boşanmış olduğunu savunup tacı bir başka adaya vermeye çalıştı. De Silva kafa travması geçirdi, olay yargıya taşındı, Jurie de önce tutuklanıp ardından kefaletle serbest kaldı.

Mrs World organizatörleri de dün yaptıkları yazılı açıklamada Jurie'nin 'dünya güzeli' unvanını iade ettiğini duyurdu, bunun tamamen Jurie'nin kendi kararı olduğu vurgulandı. Jurie tarafından henüz bir açıklama geldi.

Jurie'nin tacı bırakması üzerine 'Mrs World 2020 güzeli' unvanı İrlanda'da Kate Schneider'e geçmiş oldu.