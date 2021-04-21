'Taliban’ın İstanbul’daki konferansa katılmayı reddetmesi savaşı barışçıl yolla çözümünün istenmediğinin göstergesi'

Sputnik’e konuşan Naderi, "Türkiye yönetiminin Katar ve BM ile organize ettiği görüşmelere katılmak istememeleri savaşın barışçıl yolla bitirilmesinin istenmediğinin açık bir işareti" dedi.

Naderi, Afgan hükümet heyetinin ülkedeki şiddetin durdurulmasına yönelik görüşmelere devam etmek için Doha’da kalacağını belirtti. Naderi, Taliban’ın tarihi ertelenen görüşmelere ileride de katılacağından şüpheli olduğunu söyledi.

Taliban Sözcüsü: Görüşmeler çıkmaza girmedi

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, görüşmelerin çıkmaza girmediğini belirtti.

Mücahid, "Görüşmeler çıkmaza girmedi. Karşı tarafla temas kuruyoruz. Belki bir ilerleme kaydedemedik, zira İstanbul’daki konferans gibi başka bazı teklifler öne sürüldü. Bazı yeni yaklaşımlar, yeni gelişmeler oldu, belki de bir etkisi olabilirdi, ancak Doha’daki görüşme süreci devam ediyor ve gelecekte önemli kararlar alınabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının Ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıklamıştı. Taliban, daha önce tüm yabancı birlikler Afganistan’dan çekilmedikçe konferanslarda yer almayacaklarını belirtmişti.