Hindistan'da hastanede çıkan yangında 13 koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Hindistan'da Mumbai eyaletinin 70 kilometre kuzeyindeki Virar beldesinde bulunan Vijay Vallabh Hastanesi'nin ikinci katındaki Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Havalandırma ünitesindeki patlamanın yol açtığı yangında, solunum cihazına bağlı 13 hasta hayatını kaybetti.

90 hastanın tedavi gördüğü hastanedeki yangın söndürülürken hayatta kalan hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Kovid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.

Hindistan'da son 24 saatte 332 bin 518 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken Maharaştra, 67 bin 13 vaka ile en çok vaka kaydedilen eyalet olmuştu.