Avustralya'nın iki şehrinde 2 yeni koronavirüs vakası nedeniyle kapanmaya gidildi

Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana, sınır kapamaları ve uçuş sınırlamaları uygulayarak pandemi krizinin üstesinden gelen Avustralya'da 2 yeni koronavirüs vakası görüldü.

Batı Avustralya Eyaleti'nin başkenti Perth ve yakınındaki Peel şehrinde görülen 2 vakanın, başka ülkelerden memleketlerine dönüş yapan kişilerin 14 günlük zorunlu karantinaları sırasında belirlendiği belirtildi.

Batı Avustralya eyaleti Başbakanı Mark McGowan, vakalardan birinin Perth'deki bir otelde iki haftalık karantinada kalan bir erkekte, ikincisinin ise bu kişiyle temasta bulunan bir kişide görüldüğünü açıkladı.

2 yeni vaka nedeniyle 3 günlük kapanma kararı aldıklarını açıklayan McGowan, "Buna ihtiyacımız olmamasını dilerdim ancak işimizi şansa bırakamayız" diye konuştu.

McGowan ayrıca, hükümetten Batı Avustralya'ya haftalık uluslararası geliş sayısını 1025'ten 512'ye düşürülmesini talep ettiğini söyledi.

3 günlük kapanma kapsamında, kamusal alanların tümü, restoranlar, barlar, kütüphaneler ve sinemalar kapalı kalacak.

Kararın açıklanmasının ardından bir çok vatandaşın panikle marketlere akın ettıği ve kapanmadan muaf olmak için başka şehirlere gitmek istemesiyle trafiğin kilitlediği görüldü.

Ülkeye dönen vatandaşlara uygulanan otel karantinası kuralının, Avustralya'nın Kovid-19 vaka sayılarını diğer gelişmiş ülkelere kıyasla nispeten düşük tutmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

Ancak geçen hafta, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanların karantinaya girmek zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebileceği açıklanmıştı. Geçen yılın Mart ayından bu yana iki ülke arası seyahatlerde karantina zorunluluğu bulunuyordu.

Avustralya'da şimdiye kadar 910 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 29 bin 500 civarlarında seyrediyor.