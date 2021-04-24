Çin'den İngiltere'nin Uygur kararına kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Avam Kamarası'nda alınan 'soykırım' kararına dair değerlendirmelerde bulundu.

Cao, İngiltere'nin iddialarını uluslararası Çin karşıtlarının yalanları olarak yorumlayarak, İngiltere parlamentosunda alınan kararı kınadı.

İngiltere'nin kendi işlerine bakması gerektiğini kaydeden Cao, "İngiltere'nin yeteri kadar problemi var. İngiliz parlamenterler kendi işleriyle uğraşmaya çalışmalı ve kendi halkları için daha pratik şeyler yapmalılar" ifadelerini kullandı.

Önceki gün Avam Kamarası'ndaki oturumun ardından İngiliz milletvekilleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'baskı politikaları yürüttüğü' yönündeki henüz ispat edilmemiş iddiaları kınayan bir karar almıştı.

Kararda, iddialar 'soykırım' olarak tanınırken, hükümete, 'Uygur Türkleri için harekete geçme' ve Pekin'e yönelik baskıyı artırma çağrısı yapılmıştı.