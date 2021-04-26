Anayasa Mahkemesi de 'doğru karar' dedi: Kadın çalışanlara regl izni vermeyen eski CEO'ya para cezası

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, kadın çalışanlara hakları olan regl iznini vermediği için para ödemesine hükmedilen eski Asiana Airlines CEO'sunun cezasını onadı.

Güney Kore merkezli havayolu firması Asiana Airlines'ın eski CEO'su Kim Soo-cheon 2014 ve 2015 yıllarında 15 kadın uçuş görevlisinden gelen 138 izin talebini geri çevirdi. 2017'de açılan davada hakim karşısına çıkan Kim, çalışanların regl olduklarına dair yeterli kanıt sunmamalarını, kararına gerekçe gösterdi.

BBC News: Menstrual leave: Asiana Airlines ex-CEO fined for refusing time off



"Kim Soo-cheon turned down 138 requests from 15 flight attendants in 2014 and 2015."



"Mr Kim claimed the employees did not provide proof of menstruation."https://t.co/GQQbOTgS3J — G-DLEE: first 🦠💉 dose (@JournoDannyAero) April 25, 2021

​Kim, çalışanların regl izni taleplerinin tatiller ve halihazırda izinli oldukları günlere yakın zamanlarda geldiğini de savundu. Mahkeme ise çalışanlardan regl kanıtı istemenin mahremiyet ve insan haklarının ihlali olduğuna hükmedip Kim'e 2 milyon won (yaklaşık 1800 dolar) para cezası verdi.

Anayasa Mahkemesi de dün bu kararı onadı.

Güney Kore'deki kadın çalışanlar 1953'ten bu yana ayda 1 günlük regl izni kullanabiliyor.

S. Korea's Supreme Court has confirmed the original ruling against the former Asiana Airlines CEO Kim Soo-cheon, fined 2 million won ($1,800) for refusing to allow female crew to take menstrual leave, in violating of the Labor Standards Act. https://t.co/Tx08PtuQ3p — Raphael Rashid (@koryodynasty) April 25, 2021

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