Tayland'ın Moskova Büyükelçisi Sasiwat Wongsinsawat, ülkesinin 1 milyon doz Sputnik V aşısı almak istediğini belirterek, büyükelçilik çalışanlarının yüzde 99'un Sputnik V ile aşılandığını kaydetti.

Tayland'ın Moskova Büyükelçisi Sasiwat Wongsinsawat, ülkesinin 1 milyon doz Sputnik V aşısı alma yönündeki talebini dile getirdi.

Wongsinsawat, Rusya'nın Kemerovo Bölgesi'nin valisi Sergey Tsivilev ile yaptığı görüşmede, "Tayland, 1 milyon doz Sputnik V aşısı almak istiyor. İlk partinin en yakın zamanda Tayland’a teslim edilmesini umuyoruz. Aşı teslimi, ülkeler arasında ilgili anlaşma imzalandıktan sonra bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, "Büyükelçiliğimiz çalışanlarının yüzde 99'u Sputnik V ile aşılandı. Bana gelince, hiçbir yan etkim olmadı, bunu Bangkok’a bildirdim" dedi.