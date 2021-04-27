Batan denizaltıda hayatını kaybeden mürettebatın 'son vedası' ortaya çıktı

Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 25 Nisan'da bulunabilen denizaltıda hayatını kaybeden 53 kişilik mürettebata dair yeni bir görüntü paylaşıldı.

Yaşananlardan birkaç hafta önce çekilmiş olan videoda KRI Nanggala-402 adlı denizaltının mürettebatının bir bölümü akustik gitar eşliğinde 'Sampai Jumpa' (Elveda) adlı şarkıyı söylüyor. Şarkıda "Seni özlemeye hazır olmasam da seniz yaşamaya da hazır değilim. Senin için en iyisini diliyorum" sözleri yer alıyor.

Indonesia 🇮🇩

RIP ◼️

Previously recorded video of Indonesia Navy crew singing a song on board submarine 'KRI 402 Nanggala'. The sub sank a few days ago with loss of all 53 crew on board @_TNIAL_ @henrikrpaulsson pic.twitter.com/0xHbkYrCIC — Sri Lanka Global (@srilankaglobal) April 25, 2021

​AFP'ye konuşan ordu sözcüsü Djawara Whimbo, videonun mürettebatın bir önceki komutanının görevden ayrılışı nedeniyle çekildiği, yerine gelen yeni komutanın da martta komutaya geçtiğini söyledi.

Poignant video shows crew of sunken Indonesia submarine singing farewell song https://t.co/xe3gOxUu6l — The Guardian (@guardian) April 27, 2021

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