FT: Çin, 50 yıldır ilk kez nüfus düşüşü açıklayacak

Financial Times, konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'de yeni doğum oranlarında son yıllarda yaşanan azalma sonucunda ülkede 50 yılın ardından ilk kez nüfus düşüşü açıklanacağını kaydetti.

Pekin yönetimi, 2010 yılında 1.34 milyar olan nüfusunu 2020 yılına kadar yaklaşık 1.42 milyara çıkarmayı hedefliyordu. Ancak doğum oranı düşmeye devam ettiği için bu hedefe ulaşılamadı.

Guangdong Nüfus Gelişim Akademisi Direktörü Dong Yuzheng, Çin'in toplam nüfusunun birkaç yıl içinde düşebileceğini söyleyerek "Birleşmiş Milletler tarafından yapılan projeksiyona göre Çin nüfusunun 2027'de zirveye ulaşması bekleniyor. Çin böyle bir düşüşü onaylarsa, bu büyük bir mesele olur" ifadelerini kullandı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, geçen yılın sonlarında yapılan sayım sonuçlarını nisan ayı başlarında yayınlayacaktı ancak yaşanan gecikmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Capital Economics ise, Çin'deki doğum oranlarının azalmasının 'daha yavaş büyüme oranıyla sonuçlanarak' ABD'yi ekonomik olarak yakalamayı zorlaştıracağını söyledi:

"Bu durumun ayrıca Çin'in küresel konumu üzerinde de somut olmayan bir etki olabilir."