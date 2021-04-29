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    Hindistan başkenti Yeni Delhi'de Kovid-19 kurbanlarının yakıldığı krematoryuma odun taşıyan koruma kıyafetli sağlık çalışanları

    Çifte mutant varyanta rağmen seçim mitingleri, dini törenler düzenleyen Hindistan'da bir günde 379 bin 257 vaka rekoru

    © REUTERS / Adnan Abidi
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (760)
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    Hindistan, pandeminin başından beri dünyadaki tek günde en büyük vaka artışına imza attı. Son 8 günün 7'sinde yeni vaka sayısında küresel rekor kıran Hindistan'da son 24 saatte 379 bin 257 vaka ve 3645 ölüm kaydedildi. Çifte mutant varyant uyarısına rağmen seçim mitingleri düzenleyip dini festivallere izin veren Modi için 'istifa' etiketi açıldı.

    Yeni dünya düzeninin yükselen gücü diye nitelenirken Hindu miliyetçisi Narendra Modi'nin başbakanlığındaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti altında koronavirüs pandemisinin en büyük kurbanına dönüşen Hindistan'da yakılan ölülerden yükselen dumanlar içinde her gün yeni bir vaka rekoru kırılıyor. 

    Son 24 saatte 379 bin 257 yeni Kovid-19 vakası teyit eden Hindistan, pandeminin başlamasından beri dünya çapındaki bir günde en büyük vaka artışına imza attı.

    Son 8 günün 7'sinde yeni vaka sayısında küresel rekor kıran Hindistan'da son 24 saatte can kaybı 3645 olarak kaydedildi. Toplam vaka sayısı sıralamasında ABD'nin ardından ikinci konumdaki Hindistan'da toplam vakalar 18.3 milyonu geçti, toplam can kaybı 204 bin 832'i buldu.

    Üstelik uzmanlar, resmi toplam sayılarının az gösterildiği görüşünde, fakat gerçek sayıların ne olabileceği konusunda rivayet muhtelif.

    Bu sayılar karşısında sağlık sistemi çökerken, hastanelerden özellikle oksijen tüpü bulunmadığı için insanların öldüğü haberleri geliyor.

    Krematoryumlar 24 saat çalışmalarına rağmen yetişemediğinden ölüler boş araziler, parklar ve bahçelerde yakılıyor

    Nüfusu 1.4 milyara yaklaşan Hindistan'da ocakta başlayan toplu aşılama programı ağır aksak ilerliyor.

    Bilgisayar teknolojisindeki gelişmesiyle tanınan Hindistan'da dünden itibaren 18 yaş üstü tüm yurttaşların aşı randevusu alması için hükümetin akıllı uygulamasına kayıtlar başladı, ama bu sefer de aşırı yüklenmeden ötürü uygulamanın çöktüğü  şikayetleri yükseldi, ardından uygulama geri geldi, ama randevu vermeyi beceremedi.

    İki doz yapılması gereken aşıların ilk dozu nüfusun yüzde 10'una, iki doz nüfusun yüzde 1.5'ine uygulandı. Hükümet, 18-44 yaş arasındakileri aşılama seferberliğinden söz etse de eyalet yönetimlerinden yeterli aşı tedariki olmadığı açıklamaları geliyor. 

    Örneğin pandeminin en ağır vurduğu eyalet olan Maharaştra, 18-44 yaş grubundakilere ücretsiz aşı yapacaklarını, ama bu kampanyayı cumartesi başlatmak için yeterli aşı tedarikinin olmadığını duyurdu. 

    Pandeminin neden bu boyutlara ulaştığı da başlı başına tartışma konusu. Bilim insanları buna işaret eden yeterli veri olmadığını söylese de genel kanı mart ayında yayılmaya başlayan çifte mutasyona uğramış yeni varyanttan kaynaklandığı yönünde. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın martın üçüncü haftasında 18 eyalette yeni bir çifte mutant varyant görüldüğü uyarısı yapmasının ardından, Başbakan Modi, hem kalabalıklar eşliğinde kendi seçim mitinglerini düzenledi, hem de milyonların katıldığı dini festivallerin düzenlenmesine izin verdi. Üstüne üstlük çoğu kendi partisi BJP'den olan eyalet yönetimlerine kapanma kararı almaktan kaçınmaları için baskı yaptı. 

    Muhalefet Modi'nin seçim mitinglerini 'süper yayıcı' diye niteleyerek son felaketin sorumlusu ilan ederken, Hindistanlı sosyal medya kullanıcıları arasında da #ResignModi (#Modiİstifa) etiketi yayılıyor. 

     

     

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    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (760)
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