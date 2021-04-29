Kayıt
13:53 29 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çin'in ilk uzay istasyonu kuruluyor: Çekirdek modülü uzaya gönderildi

    © AFP 2021
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104025/06/1040250678_0:160:3071:1888_1200x675_80_0_0_58b9add8a8d9f47732a0f208932de2ab.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202104291044384047-cinin-ilk-uzay-istasyonu-kuruluyor-cekirdek-modulu-uzaya-gonderildi/

    Çin'in 10 yıl boyunca görev yapacak ilk uzay istasyonunun çekirdek modülü 'Tienhı'yı' (Gök Uyumu) uzaya yolladı.

    Xinhua ajansının haberine göre, çekirdek modül ülkenin güneyindeki Haynan Adası’ndaki Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March- 5Y roketiyle uzaya gönderildi.

    Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin’deki bir merkezden izlerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı gönderdi.

    Şi, mesajında bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanında güçlü bir ülke inşa etme konusunda insanlı uzay programı inşasının önemli bir öncü proje olduğunu vurguladı.

    Pekin yönetiminin üç aşamalı plan kapsamında kuracağı Çin Uzay İstasyonu’nun toplam 11 fırlatma görevinden ilki gerçekleştirildi. Uzunluğu 16.6 metre, çapı 4.2 metre ve ağırlığı ise 22.5 ton olan modül, taykonotların (Çinli astronot) 6 aya kadar uzay istasyonunda yaşamasına imkan verecek. Çekirdek modül Çin Ulusal Uzay İstasyonu’nun kontrolü ve yönetimi görevlerinde yer alacak.

    Çekirdek modülün ardından 'T' şeklinde inşa edilecek istasyon için 2022 sonuna kadar 10 fırlatma daha yapılacak. Bu fırlatmalarla kargo için kullanılacak 2 modül daha uzaya yollanarak çekirdek modüle entegre edilecek.

    © AP Photo / Andy Wong
    Çin Dışişleri: Uluslararası kamuoyu, uzayda silahlanma konusunda müzakereleri acilen başlatmalı
    Dünya’dan 340-450 kilometre uzaklığa konuşlanacak istasyonun tam ağırlığının 100 tona yaklaşması, ömrünün ise gerekli bakım işlemleriyle 15 yıla kadar uzatılması planlanıyor.

    Çin bu yıl uzaya üç taykonot gönderecek

    Çin İnsanlı Uzay Ajansı Direktörü Hao Çun, bu yıl içinde yapılacak ilave fırlatma misyonlarına ilişkin çekirdek modüle entegre edilmek üzere Tiencou-2, Şıncou -2 uzay araçlarının gönderileceğini belirtti.

    Tiencou-2 ile kargo görevi yapılacağını kaydeden Hao, Şıncou-2 ile 3 taykonotun gönderileceğini ve bu taykonotların uzayda 3 ay kalacağını kaydetti.

    Bugüne kadar Çinli astronotların uzayda kalma süresinin en fazla 33 gün olduğunu belirten Hao, çekirdek modüle idrarı temiz suya dönüştürmek için ve karbondioksiti oksijene çevirmek için hayat destek sisteminin kurulduğunu söyledi.

    Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

    'Tienhı' modülünün ardından, 'Vıntien' (Gökleri Aramak) ve 'Mıngtien' (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.

    Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

    2024'ten sonra uzaydaki tek istasyon olacak

    Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor.

    Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024’te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024’ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

    Çin uzaya ilk taykonotu 2003'te gönderdi

    Çin’in Chang’e 5 uzay aracı
    © REUTERS / TINGSHU WANG
    Çin'den uzay istasyonu için yeni adım
    Uzay istasyonu projesine 1992’de başlayan Çin, uzaya ilk taykonotu Şıncou-5 uzay aracıyla 2003’te göndermiş, ABD ve Sovyetler Birliği’nden sonra uzaya astronot gönderen üçüncü ülke olmuştu.

    Çin, 2006’da Şıncou-6, 2011’de Tiengong-1 (Gök Saray) 2016’da Tiengong-2’yle uzaya taykonotu göndermiş ve fırlatmalarda bazı deney ve bilimsel araştırmalar yapmıştı. Tiengong-1, Haziran 2012'de Şıncou-9, Haziran 2013'de Şıncou-10 uzay mekikleriyle kenetlenmişti. Tiengong-1 2018’de kontrolden çıkarak atmosferde parçalanmıştı.

    Pekin yönetimi, insanlı uzay üssü projesini 2010'de onaylamıştı.

    - Çin'in Ay ve Mars misyonları

    Son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kateden Çin’in en son Kasım 2020'de Ay’a gönderdiği "Çang’ı-5" Dünya'nın uydusundan örnekler toplayarak 17 Aralık 2020’de Dünya'ya dönmüştü. Çin, bu keşif görevini başarıyla tamamlayarak, Ay’dan örnekler toplayan üçüncü ülke olmuştu.

    Öte yandan ülke Mars misyonunun ilk adımı olarak, Tienvın-1 keşif aracını, Dünya'dan 23 Temmuz 2020’de Mars'a göndermiş ve araç 10 Şubat'ta Kızıl Gezegen'in yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

    Ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle iletişim sağlanan Tienvın-1’in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen’e inmesi bekleniyor.

    Son yıllarda uzayda attığı adımlarla dikkatleri çeken Çin, ABD ve Rusya’dan sonra dahil olduğu yarışta, rakiplerini geride bırakarak 2045'e kadar “uzayın lideri” olmayı hedefliyor.

    Etiketler:
    Uzay istasyonu, Uzay, Çin Ulusal Uzay İstasyonu, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köye 2 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden ortalama 1100 metre yükseklikte bulunan bir tepedeki meraya hayvanlarını otlatmaya götüren köy sakinleri, çevredeki kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti. Bunları inceleyen vatandaşlar, farklı deniz canlılarına ait türlerin kalıntıları olduğunu değerlendirdikleri şekillerde detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.
    Elazığ'da deniz canlılarına ait fosil bulundu
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet