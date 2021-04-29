Sağlık sistemi çöken Hindistan'da iki kardeş annelerinin cansız bedenini motosikletle 400 kilometre taşıdı

Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen ve sağlık sistemi çöken Hindistan'da iki kardeş, ambulans bulamadıkları için hasta annelerini motosiklete bindirerek saatlerce boş yatak aradı. Nefes darlığı çeken kadın hayatını kaybedince, kardeşler annelerini 400 kilometre uzaklıktaki krematoryuma motosikletle götürmek zoruna kaldı.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da pandeminin başından beri dünyadaki tek günde en büyük vaka artışı yaşanırken, can kayıpları yüzünden krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle, ölenlerin cesetleri boş alanlarda toplu bir şekilde yakılıyor. Öte yandan, çöken sağlık sistemi nedeniyle hastaları ya da hayatını kaybeden yakınları olanlar ambulans bulmakta da güçlü çekiyor.

Ülkeden gelen fotoğraflarda ölenlerin cansız bedenlerinin yakınları tarafından imkanları dahilinde krematoryumlara taşınmaya çalıştığı görülüyor.

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradeş eyaletinden de bugün benzer görüntüler yansıdı. Anneleri nefes alma zorluğu çeken iki erkek kardeş, ambulans bulamadıkları için kadını motosikletleriyle hastaneye götürmek zorunda kaldı.

Halsiz olan kadının düşmemesi için iki erkek kardeş, annelerini motosiklette aralarına alarak seyahat etti. Ancak aile hastanede boş bir yatak ararken anneleri motosiklet üzerinde hayatını kaybetti. Kardeşler bu sefer annelerinin cansız bedenini 400 km uzaklıktaki krematoryuma motosiklet üzerinde götürmek zorunda kaldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin motosikleti durdurup ne olduğunu sorduğunda kardeşlerden birinin titreyerek olayı memura anlattığı görülüyor.

Önceki gün ise ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinden Hindistan'daki insanlık dramı ortaya koyan başka bir görüntü gelmişti. Agra şehrinde, çağrılan ambulans saatlerce gelmeyince koronavirüs hastası bir adam hayatını kaybetti. Çaresiz kalan oğlu, babasının cenazesini krematoryuma arabasının üzerine bağlayarak götürdü.

#COVID19India #AbulanceShortage #Agra #UttarPradesh

Unable to find an ambulance to reach crematorium, a man in Agra, Uttar Pradesh, tied his father's body to his car's roof and drove to a crematorium in Agra's Mokshadham in Uttar Pradesh on Monday. pic.twitter.com/Yrw239PvSM — Hyderabad Post (@TheHydPost) April 28, 2021

​Hindistan'da yakılan ölülerden yükselen dumanlar içinde her gün yeni bir vaka rekoru kırılırken, parklar ve diğer boş alanlar da derme çatma krematoryumlar inşa ediliyor.

Son 8 günün 7'sinde yeni vaka sayısında küresel rekor kıran Hindistan'da son 24 saatte can kaybı 3645 olarak kaydedildi. Toplam vaka sayısı sıralamasında ABD'nin ardından ikinci konumdaki Hindistan'da toplam vakalar 18.3 milyonu geçti, toplam can kaybı 204 bin 832'i buldu.

Mart ayında yayılmaya başlayan çifte mutasyona uğramış yeni varyanttan dolayı ülkede koronavirüsün rekor şekilde yükselişe geçtiği belirtilirken, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkat çekiliyor.