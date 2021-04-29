Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Ajansı: Rus Sputnik V aşısının ön incelemesine başlıyoruz

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Ajansı, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının güvenliği ve etkinliğine ilişkin verilerin ön incelemesi için gerekli başvuruyu aldığını duyurdu.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının güvenliği ve etkinliğine ilişkin verilerin ön incelemesi için gerekli başvuruyu aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Gıda ve İlaç Güvenliği Ajansı, 29 Nisan'da Huons şirketinin Rus Sputnik V aşısının ön incelemesi için yaptığı başvuruyu aldı. Ajans, klinik öncesi çalışmalardan sağlanan verilere dayanarak aşının güvenliği ve etkililiğinin ayrıntılı bir incelemesini yapacaktır” denildi.

Güney Kore'de Rus Sputnik V aşısının üretimi için Huons Global şirketi bünyesinde bir konsorsiyum kuruldu.

Gıda ve İlaç Güvenliği Ajansı, Güney Kore hükümetinin ülkede Rus Sputnik V aşısını kullanmayı henüz planlamadığını da belirtti.

Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan Sputnik V, toplam nüfusu 3 milyar kişiyi aşan 60’tan fazla ülkede onaylanmış durumda. Rusya’da 5 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 arasındaki dönemde aşının her iki bileşeni ile aşılananlar arasındaki insidans verilerinin analizi, ilacın etkinliğinin yüzde 97.6 olduğunu ortaya koydu.