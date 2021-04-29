Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Kırgızistan ve Tacikistan ordu birlikleri arasında silahlı çatışma meydana geldi. Taraflar birbirini gerilimi tırmandırmakla suçluyor. Kırgızistan, çatışmada 1 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını bildirirken Tacikistan 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, Kırgızistan askerlerinin yerel saatle 13.05’te (TSİ 11.05) İsfara nehri üzerindeki bir su dağıtım noktası ile İsfara şehri yakınlarındaki Hoca Alo köyünde Tacikistanlı sınır muhafızlarına ateş açtığını açıkladı.

Açıklamada, “Olay, Kırgızistan’ın, Tacikistan ile önceden kararlaştırılan ikili anlaşmanın şartlarını son günlerde keyfi olarak ihlal etmesi ve ‘Golovnoy’ su dağıtım noktasını ele geçirmeye planlamasının ardından meydana geldi” ifadesine yer verildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, Tacikistan sınır muhafızlarını havan topu ve ağır makineli tüfek kullanmakla suçladı.

Açıklamada, “Tacikistan sınır muhafızları ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel hareket timleri, 29 Nisan günü saat 14.00’te (TSİ 12.00) Batkent Bölgesi Batkent ilçesi Kok Taş köyünde yer alan ‘Golovnoy’ su dağıtım noktasına havan topları, ağır makineli tüfekler ve tüfeklerle yoğun ateş açtı” dendi.

Tacikistan’ın sınırda havan topu birliklerini yerleştirdiğini bildiren Kırgızistan Sınır Muhafaza Servisi, Tacikistanlı sınır muhafızların sivilleri çatışmaya kışkırttığını öne sürdü.

'Provokasyonlara boyun eğmeyin'

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Kırgızistan’ın tüm sakinlerini, öncelikle siyasi güçlerini ve kitle iletişim araçlarını sakin olmaya, provokasyonlara boyun eğmemeye, düşmanlığı ve çatışmayı kışkırtmamaya çağırıyorum” ifadesini kullandı.