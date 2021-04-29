Kırgızistan ve Tacikistan ateşkeste anlaştı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Ateşkesin, yerel saatle 20.00’de (TSİ 17.00) yürürlüğe girdiği belirtildi.

Ateşkes kararının, Kırgızistan ve Tacikistan dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmede alındığı kaydedildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, iki ülkenin sınırda devriye görevini yerine getirecek ortak gruplar organize etme kararı aldığı ifade edildi. Ayrıca yerel yetkililerin, sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlarla duruma ilişkin aydınlatıcı çalışma yapması gerektiği belirtildi.

Kırgızistan: Başkalarının topraklarında gözümüz yok

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Tacikistanlı mevkidaşı Sirociddin Muhriddin ile görüşmede, “Kırgızistan’ın başkalarının toprağında gözü yok ama kenti toprağını da kimseyle paylaşmak niyetinde değil” ifadesini kullandı.

Kazakbayev, “Tüm sınır sorunlar, Kırgızistan-Tacikistan sınırlandırma ve sınır belirleme hükümet heyetleri kapsamında, üst düzey yetkililerin katılımıyla müzakere masasında çözümlenmeli” dedi.

Tacikistan 3, Kırgızistan 1 vatandaşını kaybetti

Bugün meydana gelen silahlı çatışmada, Tacikistan 3 vatandaşının hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyururken Kırgızistan, 1 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını bildirdi.