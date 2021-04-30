Suzuki'den Hindistan'daki üretimini askıya alma kararı

Hindistan kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Suzuki, araç parça üretiminde kullanılan oksijeninin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.
Suzuki to halt 3 India plants to divert oxygen for COVID-19 patients https://t.co/zrTItjjkGW— The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) April 29, 2021
Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.
Hindistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.
Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.
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