Avustralya'da Kovid-19 QR kodunu aşı karşıtı siteye yönlendiren işletme sahibine gözaltı

Avustralya'da bir kafede müşteriler Kovid-19 güvenli alan QR kodunu okuttuklarında aşı karşıtı bir siteye yönlendirildi. Vatandaşların şikayeti üzerine işletme sahibi gözaltına alındı.

Avustralya'da Colin Mark Davies isimli kişi, işlettiği kafenin girişine koronavirüs önlemleri kapsamında zorunlu tutulan güvenli alan QR kodu yerleştirdi.

Ancak kafeye gelen müşteriler kodu telefonlarına okuttuklarında aşı karşıtı bir siteye yönlendirildiklerini gördü.

Şikayetler üzerine gözaltına alınan Davies, kefaletle serbest bırakıldı. Hakkında açılan dava ise Haziran'da görülecek.

'Mesajını kamuoyuna duyurmak için yaptı'

Davies'in avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müvekkilinin 'mesajını kamuoyuna duyurmak istediği için' böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

Güney Avustralya Polisi, olay sırasında hiçbir kişisel verinin ihlal edilmediğini açıkladı.

Avustralya'da, Kovid-19 QR kod kuralını ihlal edenler tutuklanıyor ve ve 10.000 dolara kadar para cezası kesiliyor.

Ülkede işletmeler için zoru olan QR kodu, Türkiye'deki 'Güvenli Alan' sistemine benzer şekilde çalışıyor. Vatandaşlar, işletmelere girişleri sırasında kapıda asılı olan QR kodu telefonlarına okutuyor ve sisteme kaydediliyor. Böylelikle sonradan tespit edilmiş pozitif vaka ile aynı ortamda aynı zaman diliminde bulunan kişilere bildirim gönderiliyor.