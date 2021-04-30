Çin ve Nepal askeri heyetlerinden sosyal mesafeli görüşme

Kovid-19 salgınıyla mücadele devam ederken Çin ve Nepal askeri heyetlerinin görüşmesi gündem oldu. Koruyucu kıyafetlerini giyen ve sosyal mesafeye özen gösteren heyet, Nepal ile Çin'i birbirine bağlayan Rasuwa'daki Miteri Köprüsü'nde görüştü.

Koronavirüs salgınının üçüncü dalgası tüm dünyaya yayılırken, Çinli ve Nepalli yetkililerin görüşmesine ilişkin fotoğrafları oldukça dikkat çekti.

Perşembe günü, Nepal ve Çin askeri heyetleri, Nepal ile Çin'i birbirine bağlayan Rasuwa'daki Miteri Köprüsü'nde görüştü.

Yetkililerin gündeminde Nepal'in Kovid-19'a karşı alacağı sınır hareketi önlemleri vardı.

Nepal'de gazetecilik yapan Anil Giri, sosyal medya hesabından görüşmenin fotoğraflarını paylaştı. Yetkililerin giydikleri koruyucu kıyafetler ve aralarındaki sosyal mesafe dikkat çekti. Öte yandan sosyal medyada askeri heyetlerin görüşmesi 'sürreal' olarak yorumlandı.

​Görüşmede, Çin tarafının Nepal'de devam eden geçiş ve devam eden çalışmalarla ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi. Çin tarafına yapılan ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verdiğini söyledi.