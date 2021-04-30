Çin ve Nepal askeri heyetlerinden sosyal mesafeli görüşme

Koronavirüs salgınının üçüncü dalgası tüm dünyaya yayılırken, Çinli ve Nepalli yetkililerin görüşmesine ilişkin fotoğrafları oldukça dikkat çekti.
Perşembe günü, Nepal ve Çin askeri heyetleri, Nepal ile Çin'i birbirine bağlayan Rasuwa'daki Miteri Köprüsü'nde görüştü.
Yetkililerin gündeminde Nepal'in Kovid-19'a karşı alacağı sınır hareketi önlemleri vardı.
Nepal'de gazetecilik yapan Anil Giri, sosyal medya hesabından görüşmenin fotoğraflarını paylaştı. Yetkililerin giydikleri koruyucu kıyafetler ve aralarındaki sosyal mesafe dikkat çekti. Öte yandan sosyal medyada askeri heyetlerin görüşmesi 'sürreal' olarak yorumlandı.
यस्ता दिनपनि आए बरै।— अनिल गिरी (@anilkathmandu) April 30, 2021
नेपाल र चीनका प्रशासन तथा सुरक्षा प्रमुखहरु पिपिई लगाएर नेपाल–चीन जोडने रसुवाको मितेरी पुलमा बसेर छलफल गर्दै। pic.twitter.com/TbmokGFF3S
Görüşmede, Çin tarafının Nepal'de devam eden geçiş ve devam eden çalışmalarla ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi. Çin tarafına yapılan ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verdiğini söyledi.
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