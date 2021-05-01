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    Muthuvel Karunanidhi Stalin

    'Hintli Stalin', Tamil Nadu eyalet seçimini önde götürüyor

    © AFP 2021 / Arun Sankar
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'da eski SSCB lideri Josef Stalin'in adını taşıyan siyasetçi Muthuvel Karunanidhi Stalin, ülkenin Tamil Nadu eyaletinde düzenlenen seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre önde.

    Hindistan'da eski Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in adını taşıyan siyasetçi Muthuvel Karunanidhi Stalin, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde düzenlenen seçim sonrasında zafer hazırlığı yapıyor.

    AFP'de yer alan habere göre sandık çıkış anketleri, Stalin'in liderliğini yaptığı Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin seçimleri büyük bir farkla kazandığını öne sürdü.

    Muthuvel Karunanidhi'ye Stalin adınının, dört dönem eyalet başbakanlığı görevi yapan sol görüşlü M. Karunanidhi'in verdiği belirtiliyor.

    'Adımı söylediğimde havaalanındaki herkes bana baktı'

    1953 yılında adaşı Stalin hayatını kaybetmeden günler önce dünyaya gelen Muthubel Karunanidhi Stalin, 2019 yılında Times of India gazetesine verdiği mülakatta isminin Rusya'da tuhaf durumlarla karşılaşmasına neden olduğunu ifade etmişti.

    Stalin, "Rusya'da havaalanına iner inmez, adımı söylemem istendi. 'Stalin' dediğimde havaalanındaki birçok kişi bana bakmaya başladı" demişti.

    Ziyareti 1989 yılında yaptığını söyleyen Stalin, "Yetkililer, pasaportumu kontrol ederken, girmeme izin verilmeden önce bana birkaç soru sordu" diye kaydetmişti.

    İsmine rağmen 'kararlı bir demokrat' olduğu belirtilen Muthuvel Karunanidhi Stalin, mülakatında, "Rusya'da birçok insan Joseph Stalin'i istememişti" iddiasında bulunmuştu.

    Kovid-19'un pençesindeki Hindistan'da seçimler

    Tamil Nadu'da düzenlenen seçimlerin resmi sonuçlarının pazar günü açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte Kerala, Assam ve en önemlisi Doğu Hindistan'daki Batı Bengal gibi diğer birçok eyaletin sonuçları da pazar günü açıklanacak.

    Yorumcular, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) Batı Bengal'de kazanacağı zaferin, ülke siyasetinde kiritk bir öneme sahip olacağını ifade ediyor.

    Hindistan- Koronavirüs
    © REUTERS / NIHARIKA KULKARNI
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    Modi ve yardımcısı Amit Shah, eyalette zaman zaman yüz binlerce insanın katılım gösterdiği onlarca miting düzenleyerek yoğun bir kampanya yürütmüştü.

    Modi ve muhalifleri tarafından seçim kampanyalarında yapılan bu kalabalık mitingler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın sebebi olarak işaret ediliyor.

    Diğer yandan sandık çıkış anketleri, Batı Bengal'de BJP ile Modi'nin muhalifi Mamata Banerjee'nin liderliğini yaptığı Trinamool Kongresi (TMC) arasındaki mücadelenin başa baş bittiğini gösteriyor.

    Yine anketlere göre BJP, Assam'da iktidarı elinde tutacak, Puducherry'de zafer kazanacak ve ana muhalefet partisi TMC'ye çifte yenilgi yaşatacak.

    Etiketler:
    Narendra Modi, Tamil Nadu, Seçim, Josef Stalin, Muthuvel Karunanidhi Stalin
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