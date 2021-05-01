Filipinler’e Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı

Filipinler Devlet Başkanlığı, Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaştığını bildirdi.
Filipinler Sağlık Bakanlığı, ülkeye ulaşan 15 bin doz Sputnik V aşısının ülkenin dört kentinde kullanılacağı açıklaması yaptı.
Filipinlerin Moskova Büyükelçisi Carlos Sorreta, havalimanından görüntüleri paylaştı.
King Sorreta paylaştı: 1 Mayıs 2021 Cumartesi
Sorreta, aşının yola çıktığı 29 Nisan’da yaptığı açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etmiş, gelecek haftalar ve aylarda yeni sevkiyatların yapılacağını belirtmişti.
ON ITS WAY. First shipment of Sputnik V vaccines (15,000 doses) left today, 29 April, from Moscow and should be in...King Sorreta paylaştı: 29 Nisan 2021 Perşembe
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