Filipinler’e Sputnik V aşısının ilk partisi ulaştı

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının 15 bin dozluk ilk partisi ülkeye ulaştı.

Filipinler Devlet Başkanlığı, Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaştığını bildirdi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, ülkeye ulaşan 15 bin doz Sputnik V aşısının ülkenin dört kentinde kullanılacağı açıklaması yaptı.

Filipinlerin Moskova Büyükelçisi Carlos Sorreta, havalimanından görüntüleri paylaştı.

Sorreta, aşının yola çıktığı 29 Nisan’da yaptığı açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etmiş, gelecek haftalar ve aylarda yeni sevkiyatların yapılacağını belirtmişti.