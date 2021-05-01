Kırgızistan ve Tacikistan protokol imzaladı: Tam ateşkes üzerinde anlaştılar

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, Batken bölgesinde gerçekleştirdikleri görüşmenin sonucunda sınır bölgesinde ateşkes sağlanması için protokol imzaladı.

Gazetecilere konuşan Taşiyev, “Bugün sınırın çizilmesine yönelik hükümet heyetleri olarak dört maddelik bir protokol imzaladık. Tam bir ateşkes sağlanması ve birliklerin daimi olarak konuşlandıkları noktalara çekilmesine karar verdik” dedi.

Taşiyev, “Çok zor zamanlardan geçiyoruz, bir trajedi gerçekleşti. Protokolde yer alan kararların yerine getirilmesini umuyoruz. Bugünden itibaren ülkelerimize sessizlik, huzur ve sakinlik gelecek, özellikle de sınır bölgelerinde” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Sınırdaki gerginlikte Kırgızistan tarafından 166 kişi yaralandı, 33 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında 3 Kırgız askeri de yer alıyor. 1-2 Mayıs Kırgızistan’da ulusal yas ilan edildi.

Diğer yandan sınırdaki gerginliğin giderilmesi için hükümet heyetleri arasındaki görüşmeler sürüyor. Ayrıca sınır güvenlik birimlerinden iki yönetici de Tacikistan topraklarında görüşüyor.

Yerel basına göre, Tacikistan tarafından ise sekiz ila 10 kişi hayatını kaybetti, 90’dan fazla kişi yaralandı.