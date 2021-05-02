Kırgızistan ve Tacikistan askerlerin çekilmesini kontrol edecek ortak bir grup kurma konusunda anlaştı

Kırgızistan ve Tacikistan savunma bakanlıkları yetkililerinin sınır bölgesindeki askeri birliklerin çekilmesini kontrol edecek ortak bir grup kurma konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Rus basınının Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’na atıfla aktardığı üzere Kırgızistan ve Tacikistan savunma bakanlıkları yetkilileri, sınır bölgesindeki askeri birliklerin çekilmesini kontrol edecek ortak bir grup kurma konusunda anlaştı.

‘Kırgızistan ile Tacikistan liderleri arasında yapılan görüşme sonucu varılan anlaşma çerçevesinde 1 Mayıs 2021’nde Kırgızistan ve Tacikistan savunma bakanlıklarının temsilcilerinin, Kırgız-Bel (Kırgızistan) - Güliston (Tacikistan) sınır kapısında çalışma toplantısı yaptıklarına’ dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Görüşme sonrasında, askeri birliklerin (silah ve askeri araçların) kalıcı konuşlanma noktalarına çekilmesini kontrol etmek üzere her bir taraftan üçer kişinin yer alacağı bir çalışma grubunun kurulması kararlaştırıldı.”

Sınırdaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan’da yaşanan gerginlik, 29 Nisan’da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmişti.

İki ülkenin sınır birliklerin devreye girmesiyle yaklaşık 10 saat süren çatışmada her iki taraftan yaklaşık 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 200’den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları yaptığı görüşme sonucunda, 29 Nisan'da yerel saatle 20.00'den itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmış, ancak ertesi gün çatışmalar yeniden alevlenmişti. Son olarak 30 Nisan akşam üzeri yeni bir ateşkes anlaşması yapılmıştı.