Kuzey Kore'den propaganda broşürü yollanmasına göz yuman G. Kore'ye misilleme uyarısı, Biden'a düşmanlık gütme suçlaması

Kim'in kız kardeşi, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin firari yurttaşlarının Pyonyang yönetimi aleyhine propagandalı broşür eylemlerini durdurmamasının sonuçları olacağı uyarısını yaparken, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Joe Biden'ı Pyonyang'a karşı ilgili düşmanca politika gütmek niyetini beyan etmekle suçladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde söz sahibi kız kardeşi Kim Yo-jong'un, yine ABD ve Güney Kore'ye karşı ses yükseltmek için meydana çıktı.

Kim'in kız kardeşi, Kuzey Kore'nin firari yurttaşlarının Pyonyang yönetimi aleyhine broşür eylemlerinin Güney Kore tarafından durdurulmamasının sonuçları olacağı uyarısını yaparken, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Joe Biden'ı Pyonyang'a karşı düşmanca politika gütmek niyetini beyan etmekle suçladı.

'İnsan pisliği'

Kuzey Kore'ye balonlarla 500 bin propaganda broşürü gönderilmesinin 'hoş görülemeyeceğini' dile getiren Kim Yo-jong, bu nedenle Seul'deki Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in yönetimini eleştirdi.

Kim's sister warns South Korea of consequences over propaganda leaflets against Northhttps://t.co/UPcBZQjQ6N — Sputnik (@SputnikInt) May 2, 2021

Kız kardeş Kim "Güney'deki insan pisliğinin manevralarını devletimize karşı ciddi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve buna karşılık verecek eylem konusuna bakıyoruz" diyerek ekledi:

"İnsan pisliğinin çılgınlıklarına sessiz onay vermek gibi yanlış eylemlerin Kuzey-Güney ilişkileri açısından sonuçları olacağı yönünde daha önce Güney Kore yetkililerini uyarmıştık."

N.K. leader's sister warns S. Korea of 'corresponding action' for failing to stop propaganda leaflets https://t.co/fYesniBFfs — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 1, 2021

Kendisini 'Özgür Kuzey Kore' diye niteleyen bir grup, birkaç gün önce sınırdan uçurduğu 10 büyük balonla Kuzey Kore'ye Kim Jong-un yönetimini eleştiren 500 bin broşür ve 5 bin tane 1 dolar gönderdiğini duyurmuştu.

Yeni silah denemesi mesajı: Karşılık verilecek

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Washington'dan son dönemde gelen beyanların Başkan Joe Biden'ın 'düşmanca siyaseti sürdürmeye niyetli olduğunu gösterdiği' dile getirildi.

North Korea has warned the United States will face a very grave situation because President Joe Biden made a big blunder in his recent speech by calling the North a security threat and revealing his intent to maintain a hostile policy against it. https://t.co/RhHk9yjRY2 — The Associated Press (@AP) May 2, 2021

Biden'ın Kongre'nin iki kanadına ortak hitabında Pyonyang'ın nükleer programı konusunda sarf ettiği sözleri 'hoş görülemez' ve 'büyük gaf' diye niteleyen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD İşleri Bölümü'nden Kwon Jong-gun, "Açıklaması, ABD'nin yarım yüzyılı aşkın süredir Kuzey Kore'ye karşı yürüttüğü düşmanca politikayı izlemeye niyetli olduğunu net şekilde gösteriyor" dedi.

'ABD'nin kontrol edilemeyen daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabileceği' uyarısı yapan Kwon, Güney Kore gibi Biden'ın düşmanca politikalarına da 'karşılık verileceğini' sözlerine ekledi.

North Korea accuses Joe Biden of pursuing 'hostile policy' over its nuclear programme https://t.co/SECa1B5NS5 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 2, 2021

'Bitmeyen' tehdit

Biden, görev başındaki 100 günü doldurması dolayısıyla Kongre'ye hitabında, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programlarının 'Amerika ve dünyanın güvenliğine ciddi tehditler oluşturduğunu' iddia etmiş, Kuzey Kore'ye 'ayarlı bir yaklaşım' planladığı mesajını vermişti.

Beyaz Saray, Kuzey Kore politikasını gözden geçirmeyi tamamladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, cuma günkü açıklamasında, ABD'nin Kuzey Kore politikasının gözden geçirilmesinin tamamlandığını duyurdu.

Diplomasi ağırlıklı mesaj

'Biden'in Kuzey Kore'ye nükleer silah programını bıraktırma çabasında başarısız olan önceki dört yönetimin deneyimlerinden ders çıkardığını' söyleyen Psaki, "Politikamız ne büyük pazarlığa odaklanacak ne de stratejik sabra dayanacak" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, bunun yerine 'ABD ve müttefikleri için güvenliğin artırılması konusunda pratik ilerleme kaydederken Kuzey Kore ile diplomasiye açık ve diplomasiyi araştıracak şekilde ayarlı ve pratik bir yaklaşım izleyeceklerini' dile getirdi.