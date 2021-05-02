Kayıt
14:56 02 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kim Jong-un/ Kim Yo-jong

    Kuzey Kore'den propaganda broşürü yollanmasına göz yuman G. Kore'ye misilleme uyarısı, Biden'a düşmanlık gütme suçlaması

    © REUTERS
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 122
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104226/62/1042266290_0:0:2873:1616_1200x675_80_0_0_b104c6953e87d13a789a3cf34f68a96b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202105021044406210-kuzey-koreden-propaganda-brosuru-yollanmasina-goz-yuman-g-koreye-misilleme-uyarisi-bidena-dusmanlik/

    Kim'in kız kardeşi, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin firari yurttaşlarının Pyonyang yönetimi aleyhine propagandalı broşür eylemlerini durdurmamasının sonuçları olacağı uyarısını yaparken, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Joe Biden'ı Pyonyang'a karşı ilgili düşmanca politika gütmek niyetini beyan etmekle suçladı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde söz sahibi kız kardeşi Kim Yo-jong'un, yine ABD ve Güney Kore'ye karşı ses yükseltmek için meydana çıktı.

    Kim'in kız kardeşi, Kuzey Kore'nin firari yurttaşlarının Pyonyang yönetimi aleyhine broşür eylemlerinin Güney Kore tarafından durdurulmamasının sonuçları olacağı uyarısını yaparken, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Joe Biden'ı Pyonyang'a karşı düşmanca politika gütmek niyetini beyan etmekle suçladı.

    'İnsan pisliği'

    Kuzey Kore'ye balonlarla 500 bin propaganda broşürü gönderilmesinin 'hoş görülemeyeceğini' dile getiren Kim Yo-jong, bu nedenle Seul'deki Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in yönetimini eleştirdi.

    Kız kardeş Kim "Güney'deki insan pisliğinin manevralarını devletimize karşı ciddi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve buna karşılık verecek eylem konusuna bakıyoruz" diyerek ekledi:

    "İnsan pisliğinin çılgınlıklarına sessiz onay vermek gibi yanlış eylemlerin Kuzey-Güney ilişkileri açısından sonuçları olacağı yönünde daha önce Güney Kore yetkililerini uyarmıştık."

    Kendisini 'Özgür Kuzey Kore' diye niteleyen bir grup, birkaç gün önce sınırdan uçurduğu 10 büyük balonla Kuzey Kore'ye Kim Jong-un yönetimini eleştiren 500 bin broşür ve 5 bin tane 1 dolar gönderdiğini duyurmuştu. 

    Yeni silah denemesi mesajı: Karşılık verilecek

    Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Washington'dan son dönemde gelen beyanların Başkan Joe Biden'ın 'düşmanca siyaseti sürdürmeye niyetli olduğunu gösterdiği' dile getirildi.

    Biden'ın Kongre'nin iki kanadına ortak hitabında Pyonyang'ın nükleer programı konusunda sarf ettiği sözleri 'hoş görülemez' ve 'büyük gaf' diye niteleyen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD İşleri Bölümü'nden Kwon Jong-gun, "Açıklaması, ABD'nin yarım yüzyılı aşkın süredir Kuzey Kore'ye karşı yürüttüğü düşmanca politikayı izlemeye niyetli olduğunu net şekilde gösteriyor" dedi.

    'ABD'nin kontrol edilemeyen daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabileceği' uyarısı yapan  Kwon, Güney Kore gibi Biden'ın düşmanca politikalarına da 'karşılık verileceğini' sözlerine ekledi.

    'Bitmeyen' tehdit

    Biden, görev başındaki 100 günü doldurması dolayısıyla Kongre'ye hitabında, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programlarının 'Amerika ve dünyanın güvenliğine ciddi tehditler oluşturduğunu' iddia etmiş, Kuzey Kore'ye 'ayarlı bir yaklaşım' planladığı mesajını vermişti.

    Beyaz Saray, Kuzey Kore politikasını gözden geçirmeyi tamamladı

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, cuma günkü açıklamasında, ABD'nin Kuzey Kore politikasının gözden geçirilmesinin tamamlandığını duyurdu.

    Diplomasi ağırlıklı mesaj

    'Biden'in Kuzey Kore'ye nükleer silah programını bıraktırma çabasında başarısız olan önceki dört yönetimin deneyimlerinden ders çıkardığını' söyleyen Psaki, "Politikamız ne büyük pazarlığa odaklanacak ne de stratejik sabra dayanacak" dedi.

    Beyaz Saray Sözcüsü, bunun yerine 'ABD ve müttefikleri için güvenliğin artırılması konusunda pratik ilerleme kaydederken Kuzey Kore ile diplomasiye açık ve diplomasiyi araştıracak şekilde ayarlı ve pratik bir yaklaşım izleyeceklerini' dile getirdi.

    Etiketler:
    Dolar, broşür, Propaganda, Pyonyang, Güney Kore, açıklama, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore, ABD, Beyaz Saray, Jen Psaki, Joe Biden, Kim Jong-un, Kim Yo-jong
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Neyinin yerinde olmadığını gören Gökoğlu, çocukların yaptığı uçurtmada kullandıkları kamışın kendisinin neyi olduğunu fark etti. Çocuklara engel olmak yerine mutluluklarına ortak olan Gökoğlu, çocuklarla birlikte uçurtmayı tamamladı. Yılladır üflediği neyin bir de uçtuğunu görmek isteyen Gökoğlu, sokakta çocuklar gibi uçurtmayı uçurmaya çalıştı.
    Çocuklar neyini uçurtma yapınca, atölyesini süpürdüğü faraştan ney yaptı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet