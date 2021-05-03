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    Narendra Modi

    Pandemi yokmuş gibi miting yapan Hindistan lideri ölülerden yükselen dumanlar arasında eyalet seçiminde yenilgiye uğradı

    © AP Photo / Mahesh Kumar A.
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'da koronavirüsün çifte mutasyona uğramış yeni varyantının yayılmasına rağmen hem kalabalıklar eşliğinde seçim mitingleri düzenleyen hem de milyonların katıldığı dini festivallerin düzenlenmesine izin veren Başbakan Modi, eyalet seçimlerinde ağır yenilgi aldı. 

    Her gün küresel çapta vaka ve ölüm sayısı rekorlarının kırıldığı Hindistan, sırf oksijen kıtlığından ölenlerin yakılmasından yükselen dumanların altında kalırken, Hint varyantıyla ilgili ihmalkarlıktan aşı politikalarının yanlışlığına dek eleştiri selinin altındaki Başbakan Narendra Modi, onlarca miting düzenleyerek taraftarlarıyla istila ettiği Batı Bengal eyaletinde hayal kırıklığına uğradı.

    Batı Bengal kalesini yıkamadı

    Pandemi yerine seçimlere odaklanmakla suçlanan Hindu milliyetçisi liderin kampanyası sırasında çok sert dille hedef aldığı Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee'nin Tüm Hindistan Tabanı Kongresi, oyların yüzde 72'sini alarak eyalet meclisinde 200'den fazla vekillik kazandı. Böylece Modi'nin en ateşli muhaliflerinden biri ve Hindistan'ın tek kadın eyalet başbakanı olan Didi (abla) lakaplı Mamata Banerjee, üst üste üçüncü kez Batı Bengal Başbakanı seçildi. Geçen ay Modi'nin Batı Bengal meclisinde 200'den fazla sandalye kazanacağını iddia ettiği kendi partisi Bharatiya Janata (BJP) ise 77 vekillik alabildi. Ancak BJP'nin hiç iktidar olamadığı Batı Bengal'de 2016'da kazandığı vekillik sayısı 3'tü.

    90 milyon nüfuslu Batı Bengal'de bazı kazanımlara dikkat çekmekle birlikte Mamata Didi'yi tebrik eden tweet atan Modi, güney eyaletleri Tamil Nadu ve Kerala'da muhaliflerinin kazanmasını göğüslerken, BJP'nin kuzeydoğu eyaleti Assam'da iktidarını koruması ve federal kontrol altındaki bölge Puducherry'yi kazanmasıyla teselli buldu. 

    '2022 eyalet seçimlerini etkiler'

    Emkay Küresel Mali Hizmetler şirketinin ekonomisti Madhavi Arora, Kovid-19 pandemisinin kalıcı etkisini vurgulayarak bundan sonra nasıl yönetileceğinin iktidarın akıbetini belirleyeceğini belirtti. Arora, bunun BJP'nin yönettiği büyük eyaletler Uttar Pradeş ve Gujarat dahil 2022'de düzenlenecek eyalet seçimleri üzerinde büyük ihtimalle etkisinin olacağını söyledi.

    'Modi'ye muhalefet büyüyecek'

    30 yıldır Hindistan siyaset hakkında yazan Yeni Delhili yazar-analist Arati Jerath, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "BJP'ye keskin muhalefet eden bölgesel liderlerin eyalet seçimleri zaferi, pandemiyi kötü yönetmesinden kaynaklanan tepkilerin hedefindeki Modi'ye, gelecek aylarda muhalefetin güçlü şekilde karşı çıkmasının çekirdeğini oluşturabilir. Bu sonuç, hükümeti zayıflatmıştır ve Modi'yi devasa siyasi ve anayasal meydan okumaların beklediğine işaret etmektedir."

    'Hükümeti alarma geçirmeye çalışıyoruz'

    Rekor vaka ve ölüm sayıları karşısında yatak, tıbbi malzeme ve oksijen kıtlığından, ülkenin zamanında gerekli yatırımlar yapılmamış sağlık sistemi çökerken, başkent Yeni Delhi'deki Batra Hastanesi'nin baş yöneticisi Sudhanshu Bankata, "Durum her gün kötüleştiği için federal hükümeti alarma geçirmeye çalışıyoruz" dedi. 

    'Delhi oksijene muhtaç'

    Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, yönetim olarak hem mahkemelere hem de federal hükümete, eyalete sadece günde 490 metrik ton oksijen tahsis edilmesiyle ilgili şikayetlerini bildirdiklerini açıkladı. Kejriwal, "Hal böyleyken, işlerin yürümesini nasıl beklenebilir? Delhi oksijene muhtaç" dedi. 

    'Varyant uyarısını dikkate almadı'

    Reuters'in haftasonunda yayımladığı özel haberine göre, Hindistan'daki koronavirüs varyantlarını incelemek için oluşturulan özel kurul, mart ayında Hint varyantı hakkında 'yüksek endişe sebebi' notuyla hazırladığı raporu Sağlık Bakanlığı ve Modi'nin danışmanıyla paylaştı. Buna rağmen ekonomik gerekçelerle kapanma önlemleri almayan Modi, seçim mitinglerine devam edip dini festivallere izin verdi.

    'Yeterli aşı sipariş etmedi'

    Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsü'nün Başkanı Adar Poonawalla da bugün İngiliz  gazetesi Financial Times'da yayımlanan mülakatta, aşı sıkıntısı yaşanmasından hükümeti sorumlu tuttu. Modi hükümetinin yeni dalganın başladığı mart ayına kadar Hindistan Serum Enstitüsü'ne büyük çapta aşı siparişinde bulunmadığını söyleyen Poonawalla, ilk etapta yalnızca 21 milyon aşı siparişi verildiğini aktararak aşı kıtlığının temmuza kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

    Teyitli toplam vaka sayısı 20 milyona dayandı

    Koronavirüs pandemisinde günlük vaka sayısında 400 bini geçerek dünyada bir ilke daha imza atmasının ardından son 24 saatte 368 bin 147 yeni vakayla toplam vaka sayısının 19 milyon 925 bin 604'ü bulduğu Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 417 ölümle toplam can kaybı 218 bin 959'a yükseldi. Tedavisi süren hasta sayısı 3 milyon 413 bin 642 olarak açıklandı.

    Etiketler:
    Financial Times, Reuters, Uyarı, Rapor, duman, Yakma, vaka, Ölü, Hindistan Serum Enstitüsü, Kıtlık, Oksijen tüpü, Oksijen, Aşı, varyant, lebaleb, seçim kampanyası, Miting, pandemi, Kovid-19, Koronavirüs, Narendra Modi, Milliyetçi, Hindu, Bharatiya Janata Partisi (BJP), Hindistan, Seçimler, eyalet, Kerala, Tamil Nadu, Batı Bengal
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