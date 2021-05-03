Hindistan'da oksijen tüpü diye yangın söndürme tüpü satan 2 kişi tutuklandı

Oksijen tüpü kıtlığının yaşandığı Hinditan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Kovid-19 testi pozitif çıkan akrabası için oksijen tüpü arayan bir kadına, okisjen tüpü diye yangın söndürme tüpü satan 2 kişi tutuklandı.

Yeni Delhi Polisi, Kovid-19'un olağanüstü bir şekilde yayıldığı başkentte ikamet eden ve akrabası için oksijen tüpü arayan kadına yangın söndürücü satan 2 dolandırıcının, Uttam Nagar bölgesinde yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

2 Sold Fire Extinguisher As Oxygen Cylinder To Delhi Woman, Arrested https://t.co/xlTzqYp6IN pic.twitter.com/cr5b8BlFFy — NDTV News feed (@ndtvfeed) April 29, 2021

​Yeni Delhi Polis Komiseri Yardımcısı Santosh Kumar Meena, operasyonun Uttam Nagar Polisi ile birlikte gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Dolandırılan Geeta Arora isimli kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz perşembe günü soruşturma başlatılmıştı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve oksijen tüpü kıtlığının yaşandığı Hindistan'da, vaka sayılarındaki rekor artış devam ediyor. Günlük vaka sayısında 400 binin üzerine çıkan ilk ülke olan Hindistan'da, virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 219 bini aşarken, toplam vaka sayısı da 20 milyonu geçmiş durumda.

Hastalara oksijen sağlanması konusunda büyük zorluklar yaşanan ülkede, Ganga Ram hastanesinde çalışan Dr. Dr Chahat Verma da bugün yaptığı açıklamada, ölüm döşeğindeki hastaların kendilerine oksijen verilemediğinin farkında olduğunu ifade etmişti.