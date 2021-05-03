Oksijen tüpü kıtlığının yaşandığı Hindistan'da annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kişi, ülkedeki sağlık sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede can pazarı yaşanıyor.

Hindistan'da bir kadın, oksijen sağlanamayan annesine suni teneffüs ile müdahale etti https://t.co/O4V34UtdSk pic.twitter.com/digHnaWk6U — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 3, 2021

​Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen maskesi bulamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. O anlar, ülkede koronavirüsün yarattığı sağlık krizini gözler önüne serdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi, ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu.

Öte yandan, kızının suni teneffüs uygulayarak hayatta tutmaya çalıştığı annenin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve oksijen tüpü kıtlığının yaşandığı Hindistan'da, vaka sayılarındaki rekor artış devam ediyor. Günlük vaka sayısında 400 binin üzerine çıkan ilk ülke olan Hindistan'da, virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 219 bini aşarken, toplam vaka sayısı da 20 milyonu geçmiş durumda.