Çin'de bir kişi, Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçerek ülkesinden kaçtı

Çin'de bir kişinin, askerileştirilmiş Tayvan Boğazı'nı lastik botla geçerek ülkesinden kaçtığı bildirildi. 35 yaşındaki adamın, boğazı geçerken iki ülkenin donanmasına da yakalanmaması ise dikkat çekti.

Tayvan Emniyeti'nden yapılan açıklamada, askerileştirilmiş Tayvan Boğazı'nı geçerek Çin'den kaçan 35 yaşındaki Zhou'nun önceki gün gözaltına alındığı belirtildi.

Chinese man dodges two navies to cross Taiwan Strait by rubber dinghy in search of 'freedom and democracy'https://t.co/CgocmWnK4G — 🇨🇦Golden POTUS 🌊 (@rjcrock2003) May 3, 2021

​Tayvanlı emniyet yetkilisi Shih Chun-hsu, soyadı Zhou olan kişinin 30 Nisan gecesi Taichung kenti limanı açıklarında tespit edildiğini söyledi.

Chun-hsu, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinden küçük lastik botla yola çıkıp 90 litre yakıtla 80 kilometreyi geçen Zhou'nun polislere 'özgürlük ve demokrasiyi' aramak için kaçtığını söylediğini aktardı.

Tayvan Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, kanun kaçağı olup olmadığına dair araştırma yapılan Zhou hakkında, Tayvan'ın ulusal güvenliğini ve göç yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı ifade edildi.

Öte yandan Zhou'nun, iki ülke arasında egemenlik ihtilafının yaşandığı boğazı geçerek tarafların donanmalarına yakalanmaması dikkati çekti.