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    Çinli teknoloji devinden sürücüsüz taksi atılımı

    Çinli teknoloji devinden sürücüsüz taksi atılımı

    © AP Photo / Andy Wong
    Asya & Pasifik
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    Çinli teknoloji devi Baidu, ücretli sürücüsüz taksi hizmetini sunarak, Çin'deki otonom sürüş hizmetini ticarileştiren ilk şirket oldu. Hizmetin çevrim içi olarak kullanılabilmesi için bir de mobil uygulama geliştirildi.

    Başkent Pekin'de sürücüsüz taksi hizmetine başlanan Çin'de, teknoloji devi Baidu'dan yeni bir yatırım hamlesi geldi.

    Şu anda sayısı 10'u bulan 'Apollo robotaksisi' bulunan firma, yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alanda eş zamanlı olarak çalışıyor ve Batı Pekin'deki Shougang Park'ta 8 durakta yolculara hizmet sunuyor.

    ​Her yolculuğun 30 yuan tutarında olduğu ve 18 ila 60 yaş arası yolcuların kullanımına açık olduğu belirtildi.

    Araçların park alanı ise 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için restore edilen eski bir demir-çelik üretim sitesi.

    ​Oldukça rağbet gören robotaksilerin, fotoğraf çekmek için gelen turistlerin ilgisinden ötürü defalarca fren yapmak zorunda kaldığı bildirildi.

    Güvenlik önlemi olarak yolcu koltuğuna bir kamera yerleştirilen robotaksiler, yolcuların emniyet kemeri taktığının algılanmasının ardından harekete geçiyor.

    Öte yandan, yolcuların hizmeti çevrim içi olarak kullanabilmesi için de 'Apollo Go' adlı bir uygulama geliştirildi. 

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    Etiketler:
    Baidu, hizmet, Pekin, Otonom araç, sürücüsüz taksi, Taksi, Çin
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