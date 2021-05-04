Japonya'da Kovid-19 yardım ödeneği ile inşa edilen devasa kalamar heykeli tartışma yarattı

Japonya'da 25 milyon yen'lik Kovid-19 yardım ödeneğinin devasa bir kalamar heykeli için harcanması eleştirilere neden oldu. Şehir yetkilileri, amacın pandemi sonrası bölgeye turist çekmek olduğunu belirtirken, halk ise salgının henüz bitmediğini ve ödeneğin acil durumlar için kullanılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

Japonya'nın batısında bulunan ve geçimin balıkçılıkla sağlandığı sahil kasabası Noto'da yerel yöneticiler, 800 milyon yen'lik Kovid-19 yardım ödeneğinin 25 milyon yen'lik kısmını devasa bir kalamar heykeli inşa etmek için kullandı.

Kasabanın liman bölgesine yerleştirilen ve ortasında insanların içine girebilmesi için delik bulunan 13 metrelik kalamar heykeli vatandaşların tepkisine neden oldu.

Japanese Town Got Covid-19 Money So They Built A Giant Squid Statue https://t.co/axy4Cb16hx pic.twitter.com/8NQyG3vED5 — Kotaku (@Kotaku) May 3, 2021

​Yerel yöneticiler, heykelin amacının pandemi nedeniyle zarar eden turizm endüstrisini hareketlendirmek olduğunu ve devasa kalamarın turistik bir cazibe merkezi olacağını savundu.

Chunichi Shimbun gazetesine konuşan vatandaşlar ise bu yüklü miktarda paranın, sağlık personeli, bakım tesisleri ve Kovid-19'a ilişkin acil durumlarda kullanılması gerektiğini belirterek yöneticileri eleştirdi.

Diğer birçok ülkede olduğu gibi, koronavirüs salgını Japonya'nın daendüstrisini kötü etkiledi. Ülke bu yıl Olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor, ancak Nomura Araştırma Enstitüsüsü yöneticisi ekonomist Takahide Kiuchi'ye göre, 200 milyar yen kayıpla sonuçlanabilecek etkinlikte uluslararası ziyaretçilere izin verilmeyecek.